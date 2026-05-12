Un millar de personas participa en una Abraçada a l'IES Ribalta, en el marco de la huelga educativa en Castellón
Alrededor de un millar de personas de más de una veintena de centros en la provincia de Castellón han participado este martes en una Abraçada a l'IES Ribalta en el marco de la huelga educativa indefinida que arrancó el lunes en la Comunitat Valenciana.
Un abrazo por la educación pública
Laia Pitarch, del IES Ribalta, ha explicado que "no pensábamos que tendría tanto eco esta iniciativa que surgió de la Asamblea Docente del IES Ribalta". "Esta cadena simboliza un abrazo por la educación pública porque todas las personas que estamos aquí, tanto familias como alumnado y docentes queremos mejorar nuestros recursos, disminuir la burocracia para garantizar una educación pública de calidad y en valenciano", ha señalado. Ha explicado el carácter simbólico del lugar donde se ha desarrollado la cadena humana: "Es el centro más antiguo de Castelló y tiene un peso simbólico muy potente". La huelga continúa con tanta fuerza como el lunes, ha explicado.
Manifiesto
En la lectura del manifiesto se ha recordado que el Ribalta es un centro emblemático de Castellón, nacido hace más de un siglo como símbolo de progreso, cultura y oportunidades y que desde su creación miles de docentes y almnos han llenado sus aulas.
Se han reivindicado ratios dignas que permitan atender al alumnado tal y como se merece, centros seguros e infraestructuras dignas, tiempo para educar y no ahogarse en burocracia, condiciones laborales justas y la recuperación del poder adquisitivo perdido. También reclaman más docentes y recursos humanos para poder atender la inclusión y la diversidad. "No sobra alumnado, faltan recursos". También han reivindicado la lengua propia.
La manifestación
La manifestación ha partido desde La Farola y ha recorrido Castelló por la avenida Barcelona, Donoso Cortés, Joaquín Costa, Alonso Arrufat hasta llegar a la avenida del Rey y al IES Ribalta donde han abrazado el instituto y tras la lectura del manifiesto se ha cantado Escola en Vaga, la canción insignia que pretende ser un símbolo de la huelga.
Los manifestantes han portado pancartas en las que podía leerse Aulas de 20 para ratios de 30; No a les retallades a l'FP, Soc un orientador per a 350 alumnes. Se han coreado consignas como Educación pública, de qualitat i en valencià, Infraestructures dignes o Escola Ortí la vaga ja està ací.
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