¿Cuánto pagas de más por tu alquiler? El mapa de la subida de precios en Castellón, municipio a municipio

La subida incesable del precio del alquiler se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para muchas familias castellonenses, más aún cuando este encarecimiento se produce de forma generalizada en toda la provincia, con incrementos de entre el 17,3% y el 30,3% en los últimos diez años. Esto implica que, para un arrendamiento que antes costaba 500 euros, ahora se estén llegando a pagar 650.

Un estudio experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite echar la vista atrás y ver cómo se ha complicado el acceso a un alquiler en la provincia, de forma diferenciada según los municipios, pues la situación varía notablemente entre la costa y el interior. Este análisis, publicado este lunes, da a conocer cuánto ha subido el precio de la renta en diez años, entre el 2015 y el 2024.

La capital, al frente

Castelló, como viene ocurriendo en muchas estadísticas sobre vivienda, encabeza el encarecimiento. Los vecinos de la capital, el punto de la provincia con mayor demanda de vivienda, pagan entre un 22,4 y un 30,3% más, dependiendo del distrito. En concreto, la zona del Grau registra el repunte más bajo, pero aun así considerable, mientras que el más elevado se da en pleno centro de la ciudad. Destaca igual el caso del entorno de Sensal (25,9%) o del Raval Universitari (26,7%), entre otros puntos.

Más allá de la capital, despunta el caso del considerado como el triángulo cerámico, donde se ubican gran parte de las empresas del sector azulejero, clave en la economía provincial y todo un motor del empleo. Vila-real resulta la segunda ciudad en la que los alquileres han subido más en la década, con un 29,3%. Le sigue Onda, con un 28,4%; l'Alcora, con un 28%; y Almassora, con un 27,1%.

Variación del alquiler por municipios

Fuera del entorno de dominio del clúster, se producen igualmente incrementos notables. En Benicarló resultan del 22,1% y en Orpesa un punto más contenidos, del 21,1%. En Vinaròs la subida se queda en el 20,7%, mientras que en Benicàssim en el 19,2%. Los burrianenses, por su parte, pagan un 18,1% más por el alquiler. En Nules un 18,3% y en la Vall d'Uixó un 17,3%.

También en la parte más contenida queda en el resto de localidades inferiores a 10.000 habitantes de la provincia, que el INE agrupa para sus cálculos, entre los que se encuentran poblaciones que van desde Xodos a Morella o Borriol. La subida media, en este caso, queda en el 21,4%.

Los estudios, los más cotizados

El análisis del organismo estatal arroja otras conclusiones sobre el mercado del alquiler. Los estudios, es decir, las viviendas más pequeñas, que no superan los 60 metros cuadrados, son las que más están incrementando sus precios en la provincia, con 4,8% de media en el último año del estudio. De hecho, cuando más grandes son, menor resulta el aumento.

También refleja cómo varía el precio según la situación del contrato de arrendamiento. Cuando se trata de un alquiler ya existente, la variación al alza media apenas resulta del 2,9%, pues lo habitual en estos casos viene siendo revisar el precio según el índice de precios al consumo (IPC). Sin embargo, la cosa cambia cuando llega la hora de firmar un nuevo contrato o de iniciar un alquiler desde cero, como afrontan este año muchos inquilinos castellonenses, pues aquí el encarecimiento medio llega al 10,2%.