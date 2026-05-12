El PP lamenta que alcaldes del PSOE "anteponen el sanchismo a los derechos de los vecinos de Castellón"

"Hay alcaldes del PSOE que anteponen el sanchismo a la defensa de los derechos e intereses de sus vecinos”, ha defendido el secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, quien ha calificado de "pregón" la comparecencia de este martes del líder socialista, Samuel Falomir, "junto a alcaldes que comulgan como él: primero Sánchez, luego los vecinos de esta provincia”.

Aguilella ha insistido en que "debe reclamarse, no callar ante el castigo" la "deuda" de 250 millones de euros que acumula el Gobierno de España con los ciudadanos de Castellón. "Sin embargo, los sanchistas florecen por primavera y hoy han dado la cara, por si a alguien le quedaba alguna duda”, ha añadido.

"Nos niega inversiones y servicios"

"El dinero que debe Pedro Sánchez a la provincia nos niega inversiones, servicios y mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Es un ataque frontal a los intereses de nuestra provincia que no vamos a permitir. Y por eso, desde la lealtad, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, aprovechó la Cumbre de Alcaldes para invitar a alcaldesas y alcaldes a sumarse un manifiesto en defensa de reglas fiscales justas y libertad para aprovechar los remanentes de tesorería”, ha defendido Aguilella.

El secretario general del PPCS ha argumentado que desde el año 2023, último presupuesto del Gobierno de España, la provincia ha dejado de ingresar 250 millones de euros que le correspondería con la actualización de población e impuestos recaudados: “En estos tres años, la población ha crecido. Somos 54.000 vecinos más y, además de ser más, pagamos un 57% más, de 1.200 millones en 2023 a los 1.800 millones de 2026. El sanchismo nos sale caro”. Para Aguilella, este incremento poblacional ligado al aumento recaudatorio no se ha traducido en una actualización de las entregas a cuenta en concepto de participación en tributos del Estado: “Y eso es justamente lo que exigimos”.

Los populares han recordado además que 79 alcaldes han suscrito el manifiesto presentado por Marta Barrachina para exigir también el desbloquo de las reglas fiscales y que se permita que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes.

“Nosotros vamos a seguir trabajando por nuestra tierra y defendiendo los derechos de los vecinos. Y las puertas siguen abiertas para sumar apoyos porque lo único que nos importa son los ciudadanos, no las siglas, como le ocurre al PSOE”, ha concluido Aguilella.