El PSPV insta a Barrachina a "dejar de eclipsar los problemas de Castellón" con la "falsa" deuda del Gobierno

El PSPV-PSOE ha instado este martes a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, a "dejar de eclipsar los problemas de la provincia" con las reiteradas denuncias de una "falsa" deuda del Gobierno central.

Así lo ha defendido en rueda de prensa el portavoz socialista, Samuel Falomir, quien ha comparecido junto a las diputadas provinciales María Jiménez, Merche Galí y Ruth Sanz, para cargar contra la "falta de gestión" y la "ineficacia" del ejecutivo del Partido Popular al frente de la Diputación.

"Desde hace varios meses el PP y la presidenta Marta Barrachina han lanzado mentiras de una supuesta deuda del Gobierno con esta institución de la provincia", ha señalado Falomir, quien ha puesto en duda el origen de las cifras y ha cuestionado por qué los presidentes de las diputaciones de Alicante y Valencia no reclaman estos recursos. "¿Ellos no defienden a sus vecinos?", ha dicho, refiriéndose durante la comparecencia a un informe técnico de su ayuntamiento que niega cualquier deuda de la Administración del Estado. En esta línea, ha mantenido que los fondos que reciben se actualizan, bien en los presupuestos o con la convalidación del Congreso, que "fue tumbada en marzo", con la negativa del PP,, pero que se terminará aplicando.

"Mitin del PP"

El también alcalde de l'Alcora ha reprochado además que se "tratara de politizar" la cumbre de alcaldes, convirtiéndola en un "mitin del PP" y se hayan utilizado los canales oficiales de comunicación para "hacer política partidista" con las firmas del manifiesto, "que en un ejercicio de autoritarismo querían que firmáramos sin saber el contenido". Asimismo, Falomir ha afeado que haya recibido distintas actas notariales por sus afirmaciones públicas e incluso citaciones para un acto de conciliación en el juzgado.

Más allá, Merche Galí ha lamentado la gestión económica del ejecutivo provincial, criticando que, sobre las cuentas del 2025, "Barrachina sí que se hizo muchas fotos para decir que era un presupuesto histórico", aunque "no he visto que saliera diciendo que uno de cada cinco euros de esas cuentas se quedaron en el cajón". "Y eso sí que es realmente grave", ha sostenido.

"No se hicieron bien los deberes"

La diputada ha señalado que "se ha incumplido" el plan económico financiero al que está sometida la Diputación "porque no hizo bien los deberes para 2025 y 2026" y ha puesto sobre la mesa las cifras de ejecución de inversiones, tanto directas como indirectas, que quedan alrededor de la mitad. Por último, Galí ha recordado que "los remanentes se presentan como una gran victoria", pero son "60 millones de euros de ineficacia", que "se han quedado por utilizar" y "no se han puesto al servicio de los vecinos de Castellón".

Mientras, María Jiménez ha comentado la "mala gestión" en el Consorcio Provincial de Bomberos, con "falta de personal y de medios materiales", además de "dos temas muy graves que es cómo se ha creado la plaza de subinspector jefe y los casos que hay de presunto acoso laboral". "El PP prometió en la oposición todo al cuerpo de bomberos y ahora que han llegado al gobierno están dejando el consorcio peor que nunca ha estado", ha aseverado.

Ruth Sanz, por último, ha reiterado el apoyo de los socialistas a la comunidad educativa ante la huelga indefinida, que califica como "un punto de inflexión después de meses de desprecio del gobierno valenciano". La diputada, en esta línea, ha lamentado las deficiencias en educación y ha reivindicado la importancia del plan Edificant del Botànic, que "supuso la mayor inversión educativa en la historia reciente y se reformaron centenares de centros después de años de barracones y abandono del PP".