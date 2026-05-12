Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Con datos actualizados a las 9:30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge varios problemas de circulación en diferentes puntos de la red viaria de Castellón.
Incidencias en Castellón por carretera
AP-7
- Oropesa del Mar (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril derecho cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
A-23
- Sot de Ferrer (km 22 - 23): Tráfico lento por obras, sentido creciente.
CV-10
- Sant Mateu (km 81): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
CV-125
- Cintorres - Portell de Morella (km 10-24): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
CV-124
- Cintorres - Castellfort (km 11-28): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
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