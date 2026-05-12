Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joven l'Alcora inglésPlay-off CastellónParque acuático CastellónLluvia en CastellónColas LidlJubilación anticipada
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Desde el consistorio de Vila-real confían en que las obras del nuevo programa de urbanización del polígono de la carretera de Onda arranquen tras el verano.

Desde el consistorio de Vila-real confían en que las obras del nuevo programa de urbanización del polígono de la carretera de Onda arranquen tras el verano. / MEDITERRÁNEO

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9:30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge varios problemas de circulación en diferentes puntos de la red viaria de Castellón.

Incidencias en Castellón por carretera

AP-7

  • Oropesa del Mar (km 410)Obras, sentido decreciente, Carril derecho cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

A-23

  • Sot de Ferrer (km 22 - 23)Tráfico lento por obras, sentido creciente.

CV-10

  • Sant Mateu (km 81)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

CV-125

  • Cintorres - Portell de Morella (km 10-24)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

Noticias relacionadas

CV-124

  • Cintorres - Castellfort (km 11-28)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  2. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  3. ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
  4. Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
  5. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  6. El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
  7. Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
  8. Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Tráfico hoy en Castellón: todas las incidencias en carretera

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

De jubilados a estudiantes de Magisterio: Unidad intergeneracional por las mejoras en educación en Castellón

De jubilados a estudiantes de Magisterio: Unidad intergeneracional por las mejoras en educación en Castellón

El congreso Ignite refuerza su perfil internacional con embajadores de Italia, Brasil, India, China o México

El congreso Ignite refuerza su perfil internacional con embajadores de Italia, Brasil, India, China o México

Los nuevos productos cerámicos aumentan la demanda de pruebas de laboratorio del ITC

Los nuevos productos cerámicos aumentan la demanda de pruebas de laboratorio del ITC

¿Cuánto pagas de más por tu alquiler? El mapa de la subida de precios en Castellón, municipio a municipio

¿Cuánto pagas de más por tu alquiler? El mapa de la subida de precios en Castellón, municipio a municipio

SATSE Castellón reivindica que las enfermeras «ya no se callan»

SATSE Castellón reivindica que las enfermeras «ya no se callan»

El videoanálisis de Miguel Agost | Banderas azules

El videoanálisis de Miguel Agost | Banderas azules
Tracking Pixel Contents