La Diputación de Castellón comparte su modelo de gobierno abierto con una delegación institucional de Senegal

La Diputación de Castellónha compartido este miércoles en un encuentro su modelo de gobierno abierto con una delegación institucional de Senegal.

El vicepresidente de la institución provincial, Andrés Martínez, y la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, han recibido a representantes municipales del departamento de Podor, de la entidad senegalesa ONG3D, así como por miembros de la Fundación Musol y personal técnico de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Durante el encuentro se han compartido experiencias y ejemplos de buenas prácticas en materia de gobernanza local y gobierno abierto municipal. De este modo, el vicepresidente provincial ha recalcado el compromiso del gobierno provincial con una gestión pública de calidad y ha subrayado que “estos encuentros nos dan la oportunidad de colaborar entre administraciones para dar un mejor servicio a los ciudadanos”.

Fortalecimiento institucional

“En la Diputación de Castellón, no solo pretendemos construir una sociedad mejor, sino también ayudar a que la sociedad se construya a sí misma de la mejor manera posible, contribuyendo, del mismo modo, al fortalecimiento institucional de otros países”, ha incidido Martínez.

Así, en el encuentro, el vicepresidente y la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana han presentado a los representantes senegaleses iniciativas y experiencias en los ámbitos de la innovación pública, participación ciudadana y gobierno abierto. Estas temáticas resultan de especial interés para las entidades locales senegalesas, ya que se encuentran en un proceso de fortalecimiento institucional y creación de entidades locales descentralizas.

Al respecto, el vicepresidente provincial ha destacado que “la cooperación entre administraciones es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los servicios públicos y avanzar hacia modelos de gestión más modernos, transparentes y participativos”. Martínez ha hecho hincapié en que este tipo de encuentros “son especialmente valiosos porque nos recuerdan que, aunque nuestros territorios tengan realidades distintas, muchos de los retos públicos que afrontamos son comunes: mejorar los servicios, reforzar la confianza ciudadana, planificar mejor, rendir cuentas y acercar las instituciones a las personas”.

"Actor clave"

Por su parte, María Tormo ha remarcado el papel de la Diputación de Castellón como “actor clave” en el apoyo a los municipios y en la promoción de modelos de gobernanza más abiertos y participativos, incidiendo en que “desde el gobierno provincial mantenemos la transparencia y la participación ciudadana como pilares para la gestión eficaz al servicio de los ciudadanos”.

En este sentido, la diputada responsable del área de Transparencia y Participación Ciudadana ha explicado cómo la institución provincial ha desarrollado una estrategia provincial de gobernanza participativa como instrumento fundamental para integrar la aportación de la sociedad civil en sus políticas públicas. Y es que, tal y como ha insistido María Tormo, “la transparencia no solo es una obligación legal, sino un pilar fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.