Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extraño ataque en CastellónPolémica herenciaSueldo trabajador PamesaMítico bar BenicàssimPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

Grupo Simetría

La castellonense Becsa ya conserva 4.400 kilómetros de carreteras por toda España

La última incorporación corresponde a Barcelona

Uno de los tramos de carreteras operados por Becsa.

Uno de los tramos de carreteras operados por Becsa. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Una de las empresas del grupo Simetría, la constructora Becsa, ha iniciado este mes las labores de explotación y conservación de un nuevo tramo de la red viaria nacional, con los trabajos en el sector B-02 de Barcelona. Se trata del octavo contrato de este tipo que realiza para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de los que gestiona para las autonomías y diputaciones. Todas ellas suman más de 4.400 kilómetros de carreteras conservadas, donde trabajan 650 personas y cuyos contratos cuentan con un presupuesto global anual de más de 60 millones de euros.

La actuación en esta zona de Cataluña comenzó el 1 de mayo, con tres años de duración, con opción a prórroga por otros dos, y un presupuesto anual de 7,5 millones de euros. En total, 68 profesionales se ocuparán de la conservación y explotación de más de 180 kilómetros, además de gestionar los túneles del Violí y del Bruc, en la A-2, y el túnel de Voltrera, en la B-40.

Nuevos contratos para el Ministerio

Este mismo año también se han sumado otros dos contratos para el ministerio. Uno de ellos es la conservación del sector LO-02, en la provincia de La Rioja, en el que Becsa ya ha trabajado en periodos anteriores y cuyo inicio está previsto para verano de este año. Incluye las carreteras N-111, N-232 y N-113, lo que se traduce en 154 kilómetros a conservar. El presupuesto anual es de más de 3 millones de euros y la duración del contrato es de tres años, con opción a prórroga por dos años más. Además, la conservación incluye el puerto de Piqueras, con una altitud de 1.445 metros y con una alta incidencia de episodios de nevadas.

El otro ha sido en Castellón, donde Becsa ha iniciado recientemente el servicio de conservación y explotación de carreteras del sector CS-04. En este caso el presupuesto anual asciende a más de 5 millones de euros y la adjudicación tendrá una duración de tres años, con opción a prórroga por otros dos. El contrato comprende 261 kilómetros de la carretera AP-7 y contempla, además, la ejecución de obras menores de mejora.

Presencia destacada en Castellón y Valencia

En Castellón, Becsa presta servicio en el sector CS-03, que incluye el servicio integral de conservación de algunos tramos de las carreteras A-23, A-7, N-340, N-225 y N-234 y que cuenta con un presupuesto anual de más de 3 millones de euros. Además, el proyecto contemplaba la realización de actuaciones singulares como la rehabilitación del firme en la travesía de Barracas, ya finalizada; y tiene prevista la ejecución de dos apartaderos de emergencia para vehículos pesados averiados.

En Valencia el sector conservado es el V-03, que comprende varios tramos de las carreteras A-7, A-35, A-33, N-344 y N-430, además de la gestión de los túneles de l'Olleria, con centro COEX de conservación y explotación de carreteras, y centro de control del túnel ubicado en el puerto de Cárcer. En esta ocasión, el presupuesto anual es de más de 4,8 millones de euros y la duración es de tres años, con opción a prórroga por otros dos. En total, los kilómetros conservados son 282, constituyendo el contrato con más kilómetros a conservar de los que gestiona Becsa.

Actividad en Tarragona, Albacete y la AP-68

La provincia de Tarragona es otro punto de intensa actividad en el mantenimiento de viales. Becsa gestiona el sector T-01, con las carreteras A-7, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340a y N-420a; y el sector T-03, con las carreteras N-420 y N-420a. El primero suma un total de 255 kilómetros, para los que se destina, al año, más de 3,9 millones de euros; para el segundo, con 107 kilómetros, el presupuesto anual es de más de 2 millones de euros.

En la provincia de Albacete, Becsa conserva el sector AB-03, que comprende las carreteras N-322, N-322a y A-32. Suma en total 225 kilómetros y se destinan anualmente cerca de 3 millones de euros al año para su mantenimiento y conservación.

85 años de trayectoria del grupo

Además, desde 2018 Becsa conserva y mantiene la AP-68 a su paso por Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco, con un total de 590 kilómetros para los que se destinan más de 3 millones de euros al año.

Noticias relacionadas y más

Con estos contratos, Simetría Grupo sigue trabajando en la mejora de las infraestructuras para garantizar las óptimas condiciones de seguridad vial, a la vez que apuesta por el crecimiento y la consolidación de su experiencia en el sector de servicios de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras. Este año, además, el grupo, dedicado a la creación de infraestructuras y la prestación de servicios a la ciudadanía, celebra sus 85 años de actividad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  2. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  3. Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
  4. ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
  5. Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
  6. El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
  7. Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU
  8. Educación se abre a negociar con los sindicatos antes de la huelga indefinida del 11 de mayo

La castellonense Becsa ya conserva 4.400 kilómetros de carreteras por toda España

La castellonense Becsa ya conserva 4.400 kilómetros de carreteras por toda España

Los profesores de Castellón vuelven a la calle: "Si creen que con 200 euros nos van a callar es que no han entendido nada"

Los profesores de Castellón vuelven a la calle: "Si creen que con 200 euros nos van a callar es que no han entendido nada"

El puerto de Castellón expondrá su liderazgo en materias primas para la cerámica

El puerto de Castellón expondrá su liderazgo en materias primas para la cerámica

Esta es la decena de ciclos de FP que Educación incorpora el próximo curso en Castellón

Esta es la decena de ciclos de FP que Educación incorpora el próximo curso en Castellón

Los Santos de Hielo llegan a Castellón: se espera frío de marzo en comarcas del interior

Los Santos de Hielo llegan a Castellón: se espera frío de marzo en comarcas del interior

El PSPV-PSOE llevará mociones a los ayuntamientos de Castellón en apoyo al profesorado ante los "menosprecios" del PP

El PSPV-PSOE llevará mociones a los ayuntamientos de Castellón en apoyo al profesorado ante los "menosprecios" del PP

La Diputación de Castellón comparte su modelo de gobierno abierto con una delegación institucional de Senegal

La Diputación de Castellón comparte su modelo de gobierno abierto con una delegación institucional de Senegal

El congreso Qualicer anuncia una nueva incorporación del sector cerámico de Castellón

Tracking Pixel Contents