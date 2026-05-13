La castellonense Becsa ya conserva 4.400 kilómetros de carreteras por toda España

Una de las empresas del grupo Simetría, la constructora Becsa, ha iniciado este mes las labores de explotación y conservación de un nuevo tramo de la red viaria nacional, con los trabajos en el sector B-02 de Barcelona. Se trata del octavo contrato de este tipo que realiza para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de los que gestiona para las autonomías y diputaciones. Todas ellas suman más de 4.400 kilómetros de carreteras conservadas, donde trabajan 650 personas y cuyos contratos cuentan con un presupuesto global anual de más de 60 millones de euros.

La actuación en esta zona de Cataluña comenzó el 1 de mayo, con tres años de duración, con opción a prórroga por otros dos, y un presupuesto anual de 7,5 millones de euros. En total, 68 profesionales se ocuparán de la conservación y explotación de más de 180 kilómetros, además de gestionar los túneles del Violí y del Bruc, en la A-2, y el túnel de Voltrera, en la B-40.

Nuevos contratos para el Ministerio

Este mismo año también se han sumado otros dos contratos para el ministerio. Uno de ellos es la conservación del sector LO-02, en la provincia de La Rioja, en el que Becsa ya ha trabajado en periodos anteriores y cuyo inicio está previsto para verano de este año. Incluye las carreteras N-111, N-232 y N-113, lo que se traduce en 154 kilómetros a conservar. El presupuesto anual es de más de 3 millones de euros y la duración del contrato es de tres años, con opción a prórroga por dos años más. Además, la conservación incluye el puerto de Piqueras, con una altitud de 1.445 metros y con una alta incidencia de episodios de nevadas.

El otro ha sido en Castellón, donde Becsa ha iniciado recientemente el servicio de conservación y explotación de carreteras del sector CS-04. En este caso el presupuesto anual asciende a más de 5 millones de euros y la adjudicación tendrá una duración de tres años, con opción a prórroga por otros dos. El contrato comprende 261 kilómetros de la carretera AP-7 y contempla, además, la ejecución de obras menores de mejora.

Presencia destacada en Castellón y Valencia

En Castellón, Becsa presta servicio en el sector CS-03, que incluye el servicio integral de conservación de algunos tramos de las carreteras A-23, A-7, N-340, N-225 y N-234 y que cuenta con un presupuesto anual de más de 3 millones de euros. Además, el proyecto contemplaba la realización de actuaciones singulares como la rehabilitación del firme en la travesía de Barracas, ya finalizada; y tiene prevista la ejecución de dos apartaderos de emergencia para vehículos pesados averiados.

En Valencia el sector conservado es el V-03, que comprende varios tramos de las carreteras A-7, A-35, A-33, N-344 y N-430, además de la gestión de los túneles de l'Olleria, con centro COEX de conservación y explotación de carreteras, y centro de control del túnel ubicado en el puerto de Cárcer. En esta ocasión, el presupuesto anual es de más de 4,8 millones de euros y la duración es de tres años, con opción a prórroga por otros dos. En total, los kilómetros conservados son 282, constituyendo el contrato con más kilómetros a conservar de los que gestiona Becsa.

Actividad en Tarragona, Albacete y la AP-68

La provincia de Tarragona es otro punto de intensa actividad en el mantenimiento de viales. Becsa gestiona el sector T-01, con las carreteras A-7, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340a y N-420a; y el sector T-03, con las carreteras N-420 y N-420a. El primero suma un total de 255 kilómetros, para los que se destina, al año, más de 3,9 millones de euros; para el segundo, con 107 kilómetros, el presupuesto anual es de más de 2 millones de euros.

En la provincia de Albacete, Becsa conserva el sector AB-03, que comprende las carreteras N-322, N-322a y A-32. Suma en total 225 kilómetros y se destinan anualmente cerca de 3 millones de euros al año para su mantenimiento y conservación.

85 años de trayectoria del grupo

Además, desde 2018 Becsa conserva y mantiene la AP-68 a su paso por Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco, con un total de 590 kilómetros para los que se destinan más de 3 millones de euros al año.

Con estos contratos, Simetría Grupo sigue trabajando en la mejora de las infraestructuras para garantizar las óptimas condiciones de seguridad vial, a la vez que apuesta por el crecimiento y la consolidación de su experiencia en el sector de servicios de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras. Este año, además, el grupo, dedicado a la creación de infraestructuras y la prestación de servicios a la ciudadanía, celebra sus 85 años de actividad.