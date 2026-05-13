Compromís reclama a la Diputación apoyo a los municipios de Castellón para afrontar los procesos de regularización administrativa

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una moción al pleno para reclamar un refuerzo extraordinario de los servicios sociales municipales ante el incremento de consultas, informes y gestiones vinculadas a los procesos de regularización administrativa e inclusión social.

La iniciativa pone el foco en la situación que están viviendo especialmente los municipios pequeños y medianos, que han tenido que asumir en las últimas semanas un aumento muy importante de trabajo administrativo y de acompañamiento social "sin contar con más personal ni recursos técnicos suficientes".

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha advertido que “los ayuntamientos están haciendo frente a una situación sobrevenida con los mismos recursos de siempre, y eso pone en riesgo tanto la atención a las personas vulnerables como el funcionamiento ordinario de los servicios sociales municipales”.

"Ayuntamiento de ayuntamientos"

Guardiola ha defendido que “la Diputación debe actuar como verdadero ayuntamiento de ayuntamientos y ayudar especialmente a aquellos municipios con menor capacidad técnica y económica”. En este sentido, la moción plantea habilitar una línea extraordinaria de apoyo destinada al refuerzo temporal de personal, apoyo administrativo, mediación intercultural, traducción y asesoramiento especializado.

Por su parte, la diputada provincial de Compromís, Maria Fajardo, ha señalado que “garantizar una atención digna y adecuada en los procesos de regularización es también una manera de reforzar la cohesión social y los derechos de ciudadanía en nuestros pueblos”.

La propuesta de los valencianistas también reclama que la Diputación priorice a los municipios con menor población y aquellos que acrediten una mayor presión asistencial derivada de estos procesos administrativos. Así, la formación defiende que las administraciones supramunicipales deben implicarse de manera efectiva para que los servicios sociales de atención primaria continúen siendo una herramienta útil, cercana y accesible para toda la ciudadanía