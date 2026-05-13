Esta es la decena de ciclos de FP que Educación incorpora el próximo curso en Castellón

La Formación Profesional en Castellón reforzará su oferta educativa el próximo curso 2026/2027 con más de una decena de nuevos ciclos de FP, dentro de la autorización de 70 nuevas implantaciones aprobada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana. La nueva planificación educativa incide especialmente en familias profesionales vinculadas a la energía, el turismo y la informática, sectores considerados estratégicos dentro de la oferta formativa del próximo curso.

Más FP para Castellón

La provincia de Castellón contará con más de una decena de nuevas implantaciones de Formación Profesional de cara al inicio del curso 2026/2027. Según la Conselleria, este refuerzo se concentra principalmente en los ámbitos de energía, turismo e informática, dentro de una estrategia autonómica que busca adaptar la enseñanza profesional a las necesidades de cada territorio.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, Educación ha autorizado 70 nuevos ciclos formativos, aunque el saldo global de la oferta de FP para el próximo curso será de 19 ciclos más, como resultado de las 70 activaciones y las 51 desactivaciones recogidas en la planificación.

Valencia lidera el crecimiento y Alicante suma más de veinte ciclos

El balance de implantación es positivo en las tres provincias. Valencia lidera el crecimiento con alrededor de 30 nuevas implantaciones, mientras que Alicante incorpora más de una veintena de nuevos ciclos, especialmente relacionados con la industria, los servicios y la tecnología.

En este contexto, Castellón refuerza su mapa de Formación Profesional con nuevas opciones formativas orientadas a sectores con demanda y con capacidad de inserción laboral.

Una oferta adaptada al territorio

El director general de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, Armando Martí, ha señalado que la planificación responde a criterios vinculados a las necesidades socioproductivas de cada zona.

“La oferta formativa responde a las necesidades socioproductivas de cada territorio y se ha priorizado de acuerdo a criterios objetivos como la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad o la mejora de itinerarios formativos”, ha indicado Martí.

La Conselleria subraya que la nueva oferta busca configurar una Formación Profesional más dinámica, equilibrada y alineada con el mercado laboral de los diferentes territorios.

Novedades en todos los niveles de FP

La ampliación de la oferta alcanza todos los niveles de la Formación Profesional, desde la FP Básica hasta los Grados Medios, los Ciclos Superiores y los Cursos de Especialización.

En FP Básica, la nueva planificación contempla oportunidades de cualificación inicial y refuerzo de la inclusión educativa. En los Grados Medios, se prevén implantaciones en familias como Sanidad, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Imagen Personal e Industrias Alimentarias.

El nivel con más novedades será el de los Ciclos Superiores, con más oferta en sectores estratégicos como Informática y Comunicaciones, Energía y Agua, Comercio y Marketing y Sanidad.

Inteligencia artificial, big data y vehículos híbridos

Los Cursos de Especialización también ganan peso en la oferta del curso 2026/2027, con nuevas implantaciones en ámbitos emergentes como inteligencia artificial, big data, computación en la nube, fabricación inteligente, hostelería y vehículos híbridos y eléctricos.

Entre las nuevas activaciones destacan un Grado Medio de Cultivos Acuícolas y cursos como Aprendizaje Automático: Gestión de Datos y Entrenamiento, Despliegue de Productos Software en Contenedores, Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados y Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos.

Más modalidad semipresencial

La nueva oferta formativa no solo incrementa el número de ciclos, sino que también impulsa una FP más flexible. La Conselleria ha reforzado la modalidad semipresencial, especialmente en Grados Superiores y Cursos de Especialización de familias profesionales vinculadas a informática, servicios, energía, sanidad y transporte.

El objetivo es facilitar el acceso a la formación a personas que compatibilizan los estudios con el empleo u otras responsabilidades, dentro de la apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida.

Una planificación consensuada

La definición de la oferta se ha basado en las propuestas elaboradas por los Consejos Territoriales de Formación Profesional, tras un proceso consultivo con la participación de centros educativos, empresas, ayuntamientos, organizaciones sindicales, orientadores profesionales, prospectores de FP, inspección educativa y organismos intermedios.

A partir de estos informes, la Dirección General de Formación Profesional ha analizado las propuestas recibidas y su viabilidad técnica. La Conselleria destaca que este procedimiento permite adecuar la oferta a las necesidades socioproductivas de cada territorio y priorizar criterios como la empleabilidad, el desarrollo social, la ruralidad y la mejora de itinerarios formativos.

Compromiso con la Formación Profesional

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades sostiene que mantiene los 780 ciclos formativos implantados en los últimos años con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al tiempo que incrementa la oferta de Formación Profesional con fondos propios.

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Con esta planificación, la Generalitat refuerza su apuesta por una FP conectada con el tejido productivo y con nuevas oportunidades para el alumnado del próximo curso.