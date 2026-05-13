La Diputación ensalza a Arkadia Space con el Mérito a la Innovación por convertir a Castellón en un referente aeroespacial

La Diputación distinguirá a Arkadia Space con el Mérito a la Innovación del Día de la Provincia 2026 por convertir a Castellón en un referente aeroespacial.

La institución provincial, como ha anunciado este miércoles su presidenta, Marta Barrachina, reconocerá a la empresa castellonense con este galardón por su capacidad para convertir la provincia en un referente de innovación y tecnología aeroespacial.

Fundada en 2020, Arkadia Space es una startup que se encarga del desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión verde para satélites y vehículos espaciales. Esta compañía impulsada por Francho García, Sergio Soler, Ismael Gutiérrez y Francisco Espinosa, se marca como principal objetivo ofrecer movilidad eficiente, sostenible y con menores costes operativos.

“Es un orgullo que hayan elegido Castellón para establecer su sede y situar a nuestra provincia en el centro del sector aeroespacial. Arkadia Space es una muestra del potencial que tiene nuestro territorio para albergar grandes proyectos innovadores”, ha señalado Barrachina.

Arkadia cuenta con una oficina en Espaitec, el parque científico y tecnológico de la Universitat Jaume I, y dispone, además, de un centro de ensayos propios en el aeropuerto de Castellón, considerada la primera instalación privada de este tipo en Europa.

"Referente a nivel mundial"

La firma ha experimentado un gran crecimiento en muy pocos años, "convirtiéndose en un referente a nivel mundial y destacando por su proyección y visión de crecimiento a corto plazo, ejemplo de ello es la expansión de sus instalaciones en el aeropuerto”, ha resaltado la presidenta.

Uno de los grandes hitos de la compañía llegó en 2025, cuando consiguió probar con éxito en el espacio su sistema de propulsión verde, conocido como Dark, durante una misión lanzada por Space X, la compañía de Elon Musk. Este hecho destaca por posicionarla como la primera compañía en Europa en demostrar en órbita dicha tecnología.

A este avance se suma el respaldo recibido por parte del Consejo Europeo de Innovación, que ha concedido a la empresa una inversión de 14,5 millones de euros dentro del programa European Innovation Council Accelerator (EIC).

“Arkadia Space es sinónimo de talento, innovación y futuro. Un proyecto que refleja la capacidad de nuestra provincia para liderar iniciativas sostenibles y tecnológicas y consolidarse como un proveedor estratégico en el desarrollo del futuro de la movilidad espacial en Europa”, ha resaltado Barrachina.

Arkadia Space se suma a los galardonados en el Día de la Provincia 2026 ya anunciados y que son Teléfono de la Esperanza con el Mérito Solidario y Juan García Ripollés con la Alta Distinción.