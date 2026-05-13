Huelga educativa | La consellera convoca a los sindicatos a una nueva reunión negociadora para este jueves
Presentará una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.
Europa Press
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, convoca a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.
La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".
Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.
Reivindicaciones del profesorado
Entre las reivindicaciones que defenderán los sindicatos están las siguientes:
- Reducción de las ratios en las aulas, especialmente ante la previsión de grupos de más de 30 alumnos, lo que dificulta la atención individualizada.
- Cobertura rápida y efectiva de las bajas docentes, ya que denuncian que las sustituciones tardan demasiado o, en algunos casos, no llegan a cubrirse.
- Más profesorado y cumplimiento de las plantillas, frente a los recortes de docentes, la pérdida de grupos y la reducción de horas en etapas como ESO y Bachillerato.
- Más recursos para la inclusión educativa, con medios reales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y evitar que la inclusión sea solo formal.
- Críticas a la ley de libertad educativa, porque consideran que está generando desequilibrios en las aulas, concentración de alumnado vulnerable y pérdida de protección del valenciano.
- Reducción de la burocracia, ya que la carga administrativa resta tiempo a la preparación de clases y a la atención directa al alumnado.
- Mejora y dignificación de los salarios docentes, vinculada a la necesidad de reconocer el trabajo del profesorado y mejorar sus condiciones laborales.
- Reforma y mantenimiento de infraestructuras educativas, especialmente en centros antiguos o saturados que necesitan obras, reparaciones, accesibilidad y espacios adecuados.
- Climatización de los centros durante todo el año, ante aulas con frío en invierno y calor extremo en verano.
- Mejora de servicios y espacios escolares, como gimnasios, comedores, edificios de Infantil, aulas y zonas de paso seguras en el entorno de los centros.
- Mayor inversión pública en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, para evitar que parte del alumnado “se quede por el camino” antes de llegar a Bachillerato.
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