Huelga educativa | La consellera convoca a los sindicatos a una nueva reunión negociadora para este jueves

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, convoca a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.

La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.

Reivindicaciones del profesorado

Entre las reivindicaciones que defenderán los sindicatos están las siguientes:

Reducción de las ratios en las aulas , especialmente ante la previsión de grupos de más de 30 alumnos, lo que dificulta la atención individualizada.

, especialmente ante la previsión de grupos de más de 30 alumnos, lo que dificulta la atención individualizada. Cobertura rápida y efectiva de las bajas docentes , ya que denuncian que las sustituciones tardan demasiado o, en algunos casos, no llegan a cubrirse.

, ya que denuncian que las sustituciones tardan demasiado o, en algunos casos, no llegan a cubrirse. Más profesorado y cumplimiento de las plantillas , frente a los recortes de docentes, la pérdida de grupos y la reducción de horas en etapas como ESO y Bachillerato.

, frente a los recortes de docentes, la pérdida de grupos y la reducción de horas en etapas como ESO y Bachillerato. Más recursos para la inclusión educativa, con medios reales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y evitar que la inclusión sea solo formal.

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Carmen Tomás