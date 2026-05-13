Profesores de Castellón denuncian aulas masificadas, falta de sustituciones y centros sin climatizar

La huelga docente en Castellón ha puesto sobre la mesa las principales reivindicaciones del profesorado de distintos colegios e institutos de la provincia. Los docentes denuncian que la situación en las aulas se ha vuelto cada vez más compleja por la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, la demora en la cobertura de bajas, los recortes de plantilla y el deterioro de las infraestructuras.

Quejas por las ratios y las sustituciones

Una de las demandas más repetidas entre los centros educativos es la bajada de ratios. Desde el CEIP Castalia de Castelló advierten de que, cuando se produce una baja, las sustituciones “tardan mucho” en llegar y, en ocasiones, ni siquiera se cubren. “Antes se reincorpora la persona enferma que llega la sustitución”, señalan desde el centro.

Centro Educativo Castalia de Castelló. / MCT

Esta misma queja se repite en el CEIP Torreblanca, donde reclaman “recursos reales” y que estos lleguen “cuando toca”. El profesorado insiste en que las sustituciones se demoran demasiado y que esta situación repercute directamente en la atención al alumnado.

Los maestros participaron en l'Abraçada a l'IES Ribalta / M.T.C.

También en el IES Caminàs de Castellón reivindican que se cubran las sustituciones, que se cumpla la orden de plantillas y que no se recorten horas. Según explican, en Bachillerato ya se han reducido horas y en la ESO prevén perder un grupo, lo que elevaría la ratio por encima de los 30 alumnos por aula.

El impacto de la ley de libertad educativa

En el CEIP Castalia, el profesorado también critica los efectos de la ley de libertad educativa. Según trasladan, antes se hacía “mucho esfuerzo” por equilibrar las aulas teniendo en cuenta las necesidades educativas del alumnado, pero ahora la organización se realiza en función de la lengua elegida por las familias.

El resultado, denuncian, es que se están creando aulas con una concentración elevada de necesidades educativas y alumnado recién llegado que solo conoce el castellano. “Se están creando guetos, sobre todo en estas aulas de castellano”, afirman desde el centro, donde califican la ley como “nefasta” y defienden también la protección del valenciano.

Inclusión, recursos y más profesorado

La inclusión educativa es otra de las reivindicaciones centrales. En el IES Penyagolosa de Castelló, con más de 700 alumnos, explican que el centro tiene cada vez más alumnado y no dispone de recursos suficientes para atender todas las necesidades. Este curso contará con un aula UECO para alumnado con necesidades educativas especiales, pero el profesorado insiste en que la inclusión requiere medios efectivos.

El profesorado del IES Penyagolosa se sumó a las protestas educativas. / M.C.T.

“Incluir al alumnado necesita de recursos reales, porque si no, es una inclusión falsa”, señalan desde el instituto. El centro reclama más profesorado y no menos, ya que, según trasladan, se prevé un recorte de ocho docentes y un grupo menos de tercero de ESO.

El centro reclama dignificar los salarios, reforzar los recursos y avanzar hacia una educación adaptada a 2026. Según trasladan, mejorar las condiciones docentes no solo afecta al profesorado, sino también al alumnado y a la cohesión social.

Desde este instituto defienden que, si la administración se preocupa por el alumnado de 2º de Bachillerato, debe invertir antes en Infantil, Primaria y Secundaria para que más estudiantes puedan llegar a esa etapa. “Mucha gente se queda por el camino”, advierten.

Desde el CEIP Torreblanca también resumen sus reivindicaciones en tres grandes bloques: inclusión, recursos y reducción de la burocracia. El profesorado denuncia que la carga administrativa resta tiempo a la preparación de clases y a la atención directa del alumnado.

Centros antiguos, frío en invierno y calor extremo en verano

Las infraestructuras concentran buena parte de las quejas. En el CEIP Castalia aseguran que hay aulas donde hace “mucho calor en verano” y “mucho frío en invierno”, por lo que reclaman una climatización adecuada durante todo el año.

El CEIP Torreblanca recuerda que su centro es “muy antiguo” y tiene mejoras pendientes desde hace tiempo. En el IES Penyagolosa, el profesorado habla de un edificio emblemático que necesita reformas “de todo tipo” para que el alumnado pueda trabajar adecuadamente.

La situación es similar en el IES Caminàs, donde explican que el instituto se ha quedado pequeño y que, entre alumnos y docentes, conviven unas 1.800 personas, incluyendo ciclos formativos en modalidad semipresencial. El centro reclama obras, mejora de infraestructuras, climatización de cara al verano y En estos momentos hay previstas obras de adaptación para personas con diversidad funcional, que debe costear el centro. Además, pide al Ayuntamiento de Castelló pasos de peatones para cruzar con seguridad.

El IES Caminàs reivindicó mejores infraestructuras y más recursos. / M.C.T.

En el CEIP Soler i Godes, las reivindicaciones se centran en los desperfectos, la necesidad de mejoras en el edificio de Infantil, la falta de gimnasio y las condiciones térmicas de las aulas. También reclaman un comedor en condiciones, ya que por tamaño no puede acoger a todo el alumnado.

Docentes del Soler i Godes también se concentraron. / M.C.T.

El malestar llega también al alumnado

El apoyo a la huelga también se ha expresado desde parte del alumnado. Un estudiante de 1º de Bachillerato del IES Ribalta defendió que profesores y alumnos deben unirse porque las condiciones actuales “no son ni medio normales”.

Abraçada a l'IES Ribalta de Castelló. / M.C.T.

La alumna alumna denunció aulas con más de 30 personas a altas temperaturas y aseguró haber estado en clase en junio con un calor que “no se podía estar”. También criticó el salario del profesorado, la propuesta económica trasladada y la carta remitida por la Conselleria de Educación a las familias.

Por su parte, Elena, catedrática de Informática del IES Ribalta, ha señalado que el centro sufre una crónica necesidad de mejoras, ya que al ser histórico necesita mucho mantenimiento. Apunta a las necesidades de climatización, ya que hace un calor horrible, los alumnos sufren, igual que los docentes, no solo en el inicio y final de curso, sino también en invierno porque a lo mejor la calefacción está puesta dos horas mañana y tarde y no llega. "Es una vergüenza", señala.

Seguimiento de la huelga en los centros

Los centros consultados trasladan un seguimiento importante de la huelga. En el CEIP Castalia, la primera jornada dejó un seguimiento situado entre el 70% y el 80%, mientras que en otra referencia del centro se apunta a un 65% de participación. En el CEIP Torreblanca, el seguimiento fue mayoritario tanto en la primera jornada como en la siguiente. En el IES Penyagolosa, tres de cada cuatro docentes secundaron la huelga el lunes, con un 76% de seguimiento. En el CEIP Soler i Godes, el centro quedó con servicios mínimos en la primera jornada y la previsión era mantener esa dinámica durante la semana.