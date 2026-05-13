Huelga educativa
Los profesores de Castellón vuelven a la calle para reclamar mejoras: "No nos vamos a rendir"
Educación cifra el seguimiento del tercer día de huelga en la provincia en el 22,64%
La lucha de los maestros y profesores de Castellón continúa. Decenas de profesionales se han concentrado durante la mañana de este miércoles frente a la Casa dels Caragols, la sede del Consell en la provincia, en la céntrica calle Mayor de Castelló. Una marea verde de docentes han vuelto a reclamar a la Conselleria de Educación que atienda las reivindicaciones de la enseñanza pública en la reunión que ha sido convocada para este jueves, coincidiendo con el cuarto día de huelga indefinida. "No nos vamos a rendir porque está en juego el futuro de la educación", han explicado algunos de los participantes en la concentración.
La tercera jornada de huelga ha sido secundada por uno de cada cuatro trabajadores de la enseñanza pública. La Conselleria ha situado en el 24,55 % el seguimiento del tercer día de la huelga indefinida a las 13.00 horas, en tanto que los sindicatos convocantes no han ofrecido datos por el momento. El seguimiento del paro por provincias es de un 25,62 % en Valencia, de un 24,02 % en Alicante y de un 22,64 % en Castellón, según Educación.
Reunión este jueves
Esta misma mañana, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha convocado a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.
La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".
Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.
Por su parte, las organizaciones sindicales han confirmado que acudirán a la llamada de la titular de Educación, pero han advertido que, por el momento, mantienen todas las movilizaciones convocadas y han exigido una oferta "real y efectiva" para poder negociar.
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