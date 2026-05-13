El PSPV-PSOE llevará mociones a los ayuntamientos de Castellón en apoyo al profesorado ante los "menosprecios" del PP

El PSPV-PSOE impulsará en los ayuntamientos de Castellón iniciativas en forma de moción para apoyar las reivindicaciones del profesorado valenciano y dejar claro el compromiso de los municipios con una educación pública de calidad.

El portavoz de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, ha señalado que “el sistema educativo está en una situación límite” tras los continuos “menosprecios y desplantes” del Consell a las demandas de mejora de las condiciones laborales, reducción de ratios, estabilización de plantillas y renovación de infraestructuras, “prácticamente paralizada desde la eliminación del plan Edificant”.

Lorenz ha advertido que el PP “se ha olvidado de todo lo importante” para centrarse en su “idea obsesiva” de reducir al máximo las horas de valenciano en las aulas y eliminar de los planes de estudio cualquier referencia a la igualdad de género. “Al final, su gestión la acaban pagando nuestros hijos e hijas con una peor enseñanza”, ha afirmado.

Urgen una respuesta real

El dirigente socialista ha explicado que el objetivo de las mociones es que los municipios defiendan uno de los pilares del Estado del Bienestar y hagan fuerza para que la Conselleria "salga del bloqueo en el que está instalada desde el verano de 2023 y dé una respuesta real a los problemas de la educación pública valenciana”.

En este sentido, la propuesta de acuerdo insta a la apertura inmediata de un proceso de negociación “con propuestas sobre la mesa, calendario de aplicación real y dotación presupuestaria suficiente para que todo pase del papel a la acción del día a día”. “Desde el PSPV-PSOE estaremos siempre al lado de la comunidad educativa en todos los municipios y trabajaremos para que la educación que nos hace iguales a todas y todos, la pública, sea más fuerte, inclusiva y de calidad, que es la mejor garantía de futuro para nuestros pueblos y ciudades”, ha concluido.