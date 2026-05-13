El puerto de Castellón expondrá su liderazgo en materias primas para la cerámica

La Autoridad Portuaria de Castellón (APC) participará la próxima semana en la Conferencia Anual de la Zircon Industry Association (ZIA), que se celebrará en Valencia y reunirá a los principales líderes globales de la cadena de suministro del circón. En este foro técnico, el presidente de la APC, Rubén Ibáñez, presentará una radiografía del puerto que lo sitúa como uno de los nodos logísticos más dinámicos de Europa. Según las últimas estadísticas, PortCastelló crece hoy en tráfico de mercancías 31 veces más que la media del sistema portuario español, consolidándose como el noveno puerto en volumen de tráfico total de los 46 que integran la red estatal.

Durante su intervención, Ibáñez pondrá en valor el papel de Castellón como el gran hub de materias primas para el sector cerámico, que representa actualmente el 32% del tráfico total de PortCastelló. Con 8,1 millones de toneladas de granel sólido movidas, el puerto ostenta la posición de tercer puerto de España en esta categoría de carga. "Nuestra capacidad operativa permite que PortCastelló facilite exportaciones por un valor de 4.834 millones de euros, estableciendo conexiones comerciales directas con 186 países. No somos solo un punto de paso, somos el eslabón necesario para que lleguen los productos de nuestros sectores productivos", destaca.

Competitividad y política de incentivos

Uno de los puntos clave que se expondrán la próxima semana en el foro ZIA es la comparativa de costes y competitividad. Rubén Ibáñez defenderá que la eficiencia de Castellón no solo es operativa, gracias a la polivalencia de sus terminales y la paz social alcanzada con la estiba, sino también económica a través de la política de incentivos impulsada por la Autoridad Portuaria.

El puerto aplica actualmente una bonificación del 40% en la Tasa de la Mercancía para el tráfico de azulejos, baldosas y productos cerámicos, el mismo porcentaje que se destina a incentivar la importación de materias primas como feldespatos, arcillas y arenas minerales. "Nuestra estructura de costes es una de las más competitivas del Mediterráneo", señala el presidente.

Inversiones y conectividad ferroviaria

Finalmente, Rubén Ibáñez subrayará la importancia de las inversiones en marcha, como el acceso ferroviario sur y la estación intermodal, que permitirán conectar el puerto directamente con los corredores europeos. Según el presidente de la APC, "el crecimiento que hoy presentamos, muy por encima de la media nacional, será mayor gracias a la conectividad ferroviaria con los accesos al puerto y la estación intermodal".