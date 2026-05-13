Los Santos de Hielo llegan a Castellón: se espera frío de marzo en comarcas del interior

Castellón también notará el zarpazo frío de los llamados Santos de Hielo, la vieja tradición rural europea que sitúa entre el 11 y el 15 de mayo una de las últimas amenazas frías antes de que la primavera termine de consolidarse. No será, en principio, un episodio de heladas generalizadas en la provincia, pero sí dejará un contraste muy claro entre la costa y el interior.

En Castelló de la Plana, el cambio será evidente, aunque lejos de un escenario extremo. La capital pasará de un ambiente suave, con máximas próximas a los 25 grados, a valores cercanos a los 18 grados el viernes. Las mínimas podrían situarse en el entorno de los 9 grados, suficientes para recuperar chaquetas y recordar que mayo todavía puede comportarse como un mes de transición.

Donde el episodio tendrá un carácter más marcado será en el interior norte de Castellón. En comarcas como Els Ports y el Alt Maestrat, la entrada de aire frío se dejará sentir con más fuerza por la altitud y la orografía. Localidades como Morella podrían quedarse en torno a los 13 grados de máxima, mientras que Castellfort rondaría los 12 grados, con viento y sensación térmica baja. Allí, el ambiente será más propio de marzo que de mediados de mayo.

La historia de los Santos de Hielo

La expresión Santos de Hielo procede del calendario popular agrícola. Durante siglos, agricultores y viticultores de distintos países europeos observaron que, a estas alturas de mayo, todavía podían producirse entradas frías capaces de dañar brotes tiernos, floraciones y cultivos tempranos. Por eso, en muchas zonas rurales se esperaba a que pasaran estos días antes de plantar o dar por superado el riesgo de heladas tardías.

En España, la tradición se ha vinculado a fechas próximas a San Pancracio y San Isidro, aunque en otros países europeos se asocia también a otros santos del calendario. Más que una predicción exacta, funciona como una advertencia heredada del campo: hasta mediados de mayo, el tiempo aún puede dar un vuelco.

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Y eso es precisamente lo que puede ocurrir las próximas fechas. La llegada de una masa de aire frío a la Península hará bajar las temperaturas en buena parte del país. En Castellón, el litoral quedará protegido en gran medida por la influencia del Mediterráneo, pero las zonas altas del interior acusarán más el descenso térmico. El riesgo de heladas, de darse, quedaría limitado a enclaves de montaña, hondonadas o puntos especialmente expuestos, no a la costa.

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