Tráfico hoy en Castellón: Obras complican la circulación en varios puntos de la red vial
Diversos puntos de la red vial de Castellón presentan incidencias de circulación, debido a obras en curso
Con información actualizada a las 9:30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestra diversos problemas de circulación en varios puntos de la red vial de Castellón.
AP-7
- Xilxes (km 954 - 955): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Sierra Engarceran - Albocàsser (km 23-30): Obras, sentido creciente, Carril derecho e izquierdo afectados
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
CV-188
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
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