Tráfico hoy en Castellón: Obras complican la circulación en varios puntos de la red vial

Con información actualizada a las 9:30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestra diversos problemas de circulación en varios puntos de la red vial de Castellón.

AP-7

Xilxes (km 954 - 955): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Sierra Engarceran - Albocàsser (km 23-30) : Obras, sentido creciente, Carril derecho e izquierdo afectados

: Obras, sentido Carril derecho e izquierdo afectados Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

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CV-188