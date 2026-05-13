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Tráfico hoy en Castellón: Obras complican la circulación en varios puntos de la red vial

Diversos puntos de la red vial de Castellón presentan incidencias de circulación, debido a obras en curso

Imagen de archivo de obras en una carretera

Imagen de archivo de obras en una carretera / Montse Riera

Laura Fernández

Laura Fernández

Con información actualizada a las 9:30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestra diversos problemas de circulación en varios puntos de la red vial de Castellón.

AP-7

  • Xilxes (km 954 - 955): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Sierra Engarceran - Albocàsser (km 23-30)Obras, sentido creciente, Carril derecho e izquierdo afectados
  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

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