Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) confirma más días de lluvia en Castellón esta semana. El inicio de mayo ha sido inestable, y ahora llega un frente que dejará precipitaciones en gran parte de la provincia que afectarán de forma desigual en distintas comarcas entre el jueves y el viernes.

Este episodio meteorológico estará marcado por una alta probabilidad de lluvias y tormentas y tendrá su mayor impacto en las zonas del interior norte y el litoral central. A continuación, te detallamos la evolución de este frente y cómo afectará a cada comarca en las próximas jornadas.

Jueves 14 de mayo

El próximo jueves 14, la inestabilidad volverá a ser la protagonista desde las 12:00 hasta las 18:00 horas. En la comarca de l'Alt Maestrat, las precipitaciones son prácticamente seguras, alcanzando un 100% de probabilidad en municipios como Vilafranca del Cid, y manteniéndose muy altas en la comarca de l'Alcalaten, concretamente, en Atzeneta y l’Alcora con un 90% y Vistabella con un 100%, en esta zona se alargarán las altas probabilidades de 18:00h hasta las 24:00h, alrededor de 70% y 80%.

Previsión del jueves 14 de mayo de 12h a 18h / AEMET

En la comarca de els Ports, la probabilidad en Morella sube de nuevo hasta el 70% y en localidades como Cinctorres o Castellfort alcanzan el 80% y 85%.

En el litoral, el riesgo de lluvia también será muy elevado durante la tarde. En prácticamente todas las localidades, se prevé un 100% de probabilidad, menos en Castelló, que alcanza una máxima de 90%, Borriana un 95% y Xilxes la que menos, con un 75%. Estos datos marcan una de las tardes más inestables de la semana.

Finalmente, en la zona sur, la comarca de la Plana Baixa presenta un riesgo del 95% en Onda y en la comarca de el Alto Mijares, localidades como Higueras o Zucaina, 90% y 100%. En el Alto Palancia, la intensidad será algo menor pero todavía significativa, con un 80% de probabilidad en Segorbe y un 90% en Azuébar, confirmando que el jueves será un día de paraguas obligatorio en prácticamente toda la provincia antes de la tregua del fin de semana.

Viernes 15 de mayo

Para la jornada del viernes 15, el episodio de lluvias entrará en su fase final con una evolución clara de norte a sur. Durante la mañana de 06:00 a 12:00 horas, la comarca dels Ports y de l'Alt Maestrat registrarán el riesgo máximo, con probabilidades de lluvia del 95% al 100% en localidades como Castellfort, Cinctorres y Vilafranca del Cid. En esta primera mitad del día, el litoral norte todavía mantendrá porcentajes bajos, con apenas un 40% en Vinaròs.

Previsión del viernes 15 de mayo de 12h a 18h / AEMET

Sin embargo, a partir del mediodía y hasta las 18:00 horas, la situación se invertirá. En la comarca dels Ports, el riesgo de lluvia caerá drásticamente hasta el 35%, mientras que la inestabilidad se concentrará en el centro y sur de la provincia. En la comarca de la Plana Alta, Castelló de la Plana y Benicàssim alcanzarán una probabilidad de lluvia del 85% al 90%, muy similar a la de la comarca de l'Alcalatén, donde en localidades como l'Alcora se llegará al 85% y la comarca de la Plana Baixa, que llegará al 90% en Borriana, Onda y Xilxes.

En el sur de la provincia, la comarca del Alto Palancia también verá un aumento de la inestabilidad por la tarde, con un 75% de probabilidad en Segorbe y un 90% y 85% en Bejís y Barracas. En el litoral norte, la probabilidad en Vinaròs y Peñíscola bajará hasta el 30% o 45%, confirmando que el frente se irá desplazando hacia el sur antes de desaparecer definitivamente para el fin de semana.

Fuertes rachas de viento hoy

Además de las precipitaciones, según la Associació Valenciana de Metereología (AVAMET), el viento está marcando la jornada con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas altas del interior norte. El registro más destacado se ha localizado en la Pobla de Benifassà (Coll de les Eres) en la comarca del Baix Maestrat, donde se han alcanzado los 111 km/h, una cifra que sitúa a esta zona en aviso por temporal. Aunque pueblos como Rosell, Catí o Sant Mateu, también están registrando datos elevados, desde 74 km/h a 85 km/h.

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Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: