La asociación de supermercados, sobre la inflación: "Hacemos un ejercicio de contención de precios"

La asociación Asedas, de la que forman parte cadenas de supermercados como Mercadona y Consum, ha reivindicado su papel en la estabilización del precio de los alimentos. La entidad, que representa al 75% de la distribución en España, menciona que el impacto del coste del gasóleo acumula, desde marzo, unos 51 millones de euros a nivel nacional. "Aun contabilizando la ayuda de 0,20 euros por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que comenzara la guerra en Oriente Medio", afirman.

Desde esta entidad apuntan que su sector "está haciendo, nuevamente, un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan. De manera general, los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril". Una consecuencia de ello es que el IPC de los alimentos "ha pasado del 2,7% al 2,6% entre marzo y abril". En Castellón, la rebaja ha sido mayor, de 0,5 puntos, pero sigue estando por encima de la media nacional, tal y como ocurre con el dato general de inflación.

Contención de precios en la alimentación

Los supermercados y mayoristas españoles "están haciendo, una vez más, un esfuerzo para mantener los precios de la alimentación en los niveles lo más bajos posible ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor", detallan. "La intensa competencia de empresas de distribución alimentaria -con más de 200 operadores a disposición del consumidor- es un factor fundamental que contribuye a contener los precios finales", argumentan.

Asedas engloba a más de 344.000 trabajadores, más de 20.000 establecimientos de distribución minorista, 173 de distribución mayorista y un total de más de 11 millones de metros cuadrados de superficie comercial de alimentación y gran consumo en España.