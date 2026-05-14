La brecha en la pensión entre asalariados y autónomos se agranda en Castellón: 627 euros de diferencia al mes

El empleo autónomo tiene algunas ventajas con respecto al trabajo por cuenta ajena, pero desde luego las condiciones de la jubilación no están entre ellas. El 75% de los profesionales por cuenta propia muestra preocupación por su futura pensión de jubilación, según una reciente encuesta de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) y los datos vienen a darles la razón. Tras toda una vida en el tajo, los autoempleados siguen retirándose del mercado laboral con una pensión de pobre, aunque lo más llamativo es que la brecha con los asalariados, lejos de mejorar, se hace cada vez más y más grande.

Durante los tres primeros meses de este año se han dado de alta como jubilados 219 autónomos de Castellón y lo han hecho con una pensión media de 1.159 euros, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En este mismo periodo de tiempo, los nuevos jubilados del Régimen General han sido 1.020 y su nómina media asciende a 1.783 euros. O dicho de una manera más clara: entre la pensión de jubilación de trabajador por cuenta propia de Castellón y la de un asalariado hay una diferencia de 627 euros al mes o 8.778 euros al año si multiplica por 14 pagas. En el conjunto de la Comunitat, la diferencia es de 520 euros mensuales.

A Eduardo Abad, presidente de Upta, estas cifras no le sorprenden en nada. "El territorio valenciano presenta una de las mayores diferencias del país entre las pensiones de los autónomos y las del Régimen General. Es inaceptable que un trabajador autónomo cobre más de 500 euros menos de pensión después de toda una vida de trabajo", denuncia mientras defiende que las cotizaciones del presente deben aumentarse de forma progresiva para garantizar pensiones dignas en el futuro. "El avance del sistema de cotización por ingresos reales es fundamental para evitar que las próximas generaciones de autónomos sigan sufriendo esta desigualdad”, sostiene.

Plan de choque

Pese a que en los últimos años se han introducido mejoras como el sistema de cotización por ingresos reales, lo que a medio y largo plazo puede contribuir a corregir esas diferencias, la realidad es que cada año que pasa la distancia entre la pensión de unos y la de los otros se agranda. Un ejemplo. Hace diez años, los autónomos de Castellón que se retiraban lo hacían con una paga media de 788 euros mensuales, 547 menos que los asalariados, cuya pensión media era de 1.335 euros. Es decir, en una década la distancia entre lo que perciben los nuevos jubilados asalariados y los autónomos ha aumentado un 14,6%.

"Reducir la brecha histórica entre las pensiones de los autónomos y las de los asalariados debe convertirse en una prioridad política y social. No podemos permitir que miles de autónomos afronten su jubilación con prestaciones insuficientes”, defiende Abad. Y entre las reclamaciones del colectivo destacan iniciativas como una mejora específica de las pensiones mínimas del RETA, el fortalecimiento del sistema de cotización por ingresos reales, el incremento progresivo de las bases medias de cotización, una mayor protección social para las nuevas generaciones de autónomo y medidas correctoras que permitan reducir la brecha histórica entre regímenes.