El canal de turismo ‘Come to Spain’ visita Castellón y alucina con su gastronomía: “Uno de los postres más originales que he visto en mi vida”

El canal de YouTube Come To Spain ha publicado un vídeo en el que muestra los lugares más emblemáticos de Castelló, tras su visita en la ciudad. Durante su recorrido nos muestra algunos rincones de la ciudad, llenos de encanto y tradición.

A lo largo todo el vídeo, habla con mucho cariño sobre la capital de la Plana, y además comenta que para él, descubrir Castellón, es una manera auténtica de acercarse y vivir el Mediterráneo: "Es una ciudad increíble con mucha historia y creo que te encantará".

El vídeo empieza con nuestro protagonista en el Puerto de Castellón, donde explica que es una ciudad con mucha historia, y muy bonita para visitar y disfrutar durante todo el año.

Imagen extraída del vídeo / YOUTUBE

Tras su visita al Grau de Castellón, se dirige hacia el centro de la ciudad, concretamente a la Plaza Mayor, donde destaca que es uno de los lugares más emblemáticos y representativos de la ciudad.

También explica qué hay en la Plaza Mayor, y comenta un poco de su historia. Tras eso, menciona el cartel de las letras de Castellón, instaladas como símbolo de identidad y bienvenida, recalcando que es un punto muy visitado en la ciudad, convirtiéndose en un reclamo turístico de la ciudad.

Cartel letras Castellón - Extraído del vídeo / YOUTUBE

Tras esto, también comenta su visita al Mercado Central de Castelló, que lo describe como un lugar lleno de tradición y sabor, donde comenta que el trato cercano con el comerciante mantiene viva la esencia mediterránea.

Para la hora de comer, se dirige al Restaurante Cúpula, donde comenta algo muy curioso: "He encontrado uno de los postres más originales que he visto en mi vida", hablando de un postre de chocolate con forma de cúpula.

Imágen del Postre de chocolate en forma de cúpula / YOUTUBE

Tras su visita por el centro de la Ciudad, se dirige a la zona del Grau de Castelló y de sus playas, donde destaca su gran ambiente marinero junto a las actividades náuticas y un excelente ambiente.

Además, comenta que la tranquilidad de sus aguas y la calidad de sus servicios hacen de este entorno un lugar perfecto para el descanso y el ocio familiar.

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Alex Moraras, uno de los dueños del canal, describe la ciudad de Castelló de la Plana como: "Un destino capaz de enamorar por la diversidad de sus paisajes, la riqueza de su patrimonio y la calidez de su ambiente".