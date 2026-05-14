La Diputación arranca en un mes la estrategia para mejorar las travesías en 64 municipios de Castellón

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha el Plan de Travesías en un mes desde su presentación con el objetivo puesto en actuar en 64 municipios de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, se ha trasladado este jueves para visitar las obras iniciadas en El Toro y ha resaltado la importancia de esta estrategia, “con la que reforzamos nuestro compromiso por hacer pueblos más accesibles, más seguros, más atractivos y bonitos y más adaptados a la gente”.

El ámbito de actuación del plan abarca a 64 municipios de la provincia donde se llevarán a cabo las 74 actuaciones previstas en tramos de carretera interurbana que atraviesan núcleos urbanos y que son de titularidad de la Diputación. La inversión inicial es de 7 millones de euros para los años 2026 y 2027.

La estrategia contempla intervenciones centradas en cambiar y mejorar aceras, el asfalto y el pavimento, instalar farolas o bancos para sentarse a descansar y la plantación de vegetación, todo ello con el objetivo puesto en crear espacios más acogedores que dignifiquen la vida en los pueblos.

Las primeras intervenciones

De hecho, este mes de mayo se han iniciado las obras de las travesías en Torás y El Toro, a las que se sumarán los trabajos de mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en las travesías de Barracas y Xert.

En cuanto a las obras ya iniciadas, en El Toro se está actuando en la carretera CV-240 en una longitud total de 595 metros lineales, mientras que en Torás se está ejecutando la obra en la carretera CV-236, en 190 metros lineales. Como ha explicado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, “las obras consisten en la mejora del pavimento de la travesía así como la construcción de una plataforma única para poder mejorar la circulación de peatones y vehículos dando prioridad a los primeros”.

En este punto, el vicepresidente provincial ha incidido en que el plan de mejora de travesías y accesos “pretende mejorar la seguridad vial peatonal en el ámbito urbano y periurbano, dándoles prioridad frente a los vehículos en los tramos de conflicto entre ambos”.

Ganar accesibilidad

Asimismo, el plan tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida en el ámbito urbano por el que transcurre la carretera. Además de todo ello, se pretende mejorar el entorno de la carretera dotándola de mobiliario urbano para los peatones, como pueden ser bancos, papeleras, jardineras, vegetación, etc., para que puedan mejorar las condiciones de uso de la población en estos entornos urbanos.

En el caso de las travesías de Barracas y Xert, se va a actuar, respectivamente, en la carretera CV-240 en una longitud total de 154 metros lineales; y en 500 metros de la CV-112. En ambos casos se construirán aceras a distinto nivel dado el mayor ancho de las travesías. Además, en Xert se dispondrán dos bandas laterales de aparcamiento para vehículos con el fin de mantener las necesidades del vial.