Castellón producirá 2.030 toneladas de almendras, pero teme el impacto de la alfombra roja de Bruselas a EEUU

Tras varios años a medio gas, los productores de almendras de Castellón tienen un motivo para estar tranquilos. La cosecha de este fruto seco, que en la provincia se cultiva principalmente en comarcas como el Baix Maestrat y la Plana Alta, será este 2026 de 2.030 toneladas en grano, lo que supone un 35% más que en 2025, según la Unió Llauradora. No obstante, y pese a los buenos datos, sigue habiendo nubarrones: los costes están disparados y la UE propone poner una alfombra roja a los frutos secos de California, el principal competidor de la almendra local.

Si la meteorología no da sorpresas, las primeras estimaciones de la Unió cifran la cosecha de almendra en la Comunitat Valenciana en algo más de 8.000 toneladas en grano, lo que supondrá un 15% más que la campaña anterior. De esa cantidad, 3.700 toneladas corresponden a la provincia de Valencia, 2.270 a la de Alicante y 2.030 a la de Castellón. "Se recupera así poco a poco la producción de almendra tras varios años malos por la afección de la sequía", explican desde la organización agraria. La Unió apunta a que las abundantes lluvias del invierno han propiciado que los almendros llegaran en condiciones buenas al proceso de floración.

No obstante, las heladas de finales de marzo, la prolongación de esa floración y el comportamiento desigual entre zonas apuntan a que la producción final no será tan elevada como en un principio se esperaba. En el conjunto de zonas productoras españolas todo indica que sí habrá una cosecha récord de unas 146.000 toneladas, una subida del 39% sobre la campaña anterior.

La previsión es positiva, pero hay dos aspectos que preocupan a los productores de almendra de la Comunitat. Uno es el alza de los costes de producción, ya que el gasóleo agrícola se sitúa de media en 1,34 euros por litro. "Puede subir algo el precio de la almendra como sucedió la pasada campaña, pero a nosotros no nos llega ese incremento, mientras los costes se disparan, por lo que salimos perdiendo”, comentan los productores de la Unió.

Almendra americana a arancel cero

El otro gran problema es la competencia de la almendra de EE UU a un precio más bajo que el producto cultivado en la Comunitat y que inunda los lineales de los principales supermercados e hipermercados. Por ejemplo, solo en 2025 el teritorio valenciano importó frutos secos de EEUU por un valor de 355 millones de euros, una cifra casi equivalente al total de exportaciones agroalimentarias valencianas a ese país.

La situación puede ir todavía a peor. La Comisión Europea ha propuesto y avanzado en la implementación de un acuerdo comercial con EEUU que incluye un contingente arancelario para la importación de frutos secos. La propuesta regula la entrada de hasta 500.000 toneladas de frutos de cáscara (principalmente almendra y nuez) de EEUU a la UE con un arancel del 0%. "El impacto de este aumento en el volumen de importación a arancel cero será significativo y perjudicial para los productores valencianos", advierte la organización agraria.

Pese a que el cultivo de la almendra sigue siendo importante en municipios les Coves de Vinromà, Cabanes o Alcalà de Xivert, poco a poco va perdiendo fuelle. Según la la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura, la superficie en la Comunitat descendió en 2025 en otras 2.349 hectáreas (-2,6%). Para revertir esta situación, la Unió anima a consumir almendra autóctona y a exigirla a la hora de la compra en las tiendas frente a la americana.

La organización pide también que se mejoren las ayudas a la reconversión de las explotaciones porque si se abandona más superficie se pone en riesgo importantes zonas rurales de interior desfavorecidas, con todas las graves consecuencias que conlleva para la economía de nuestros pueblos y para el medio ambiente al pasar de tierras de cultivo a convertirse en un desierto.