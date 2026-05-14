La castellonense Beatriz Gascó (PP) sobre la huelga docente: "Al parecer, el dinero sí que es la excusa para dinamitar el fin de curso"

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido responsabilidad a los sindicatos educativos para evitar que el conflicto abierto en la Comunitat Valenciana perjudique al alumnado en la recta final del curso en el marco de la huelga indefinida. La diputada del PPCV ha defendido que la Conselleria de Educación mantiene su “voluntad de diálogo y acuerdo” tras volver a sentarse con los representantes sindicales.

Gascó defiende la voluntad de diálogo de Educación

Gascó ha señalado que la Conselleria “ha vuelto a demostrar su voluntad de diálogo y acuerdo sentándose de nuevo con los representantes sindicales”, aunque ha lamentado que, a su juicio, estos hayan preferido “prolongar el conflicto”.

“Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso”, ha afirmado la portavoz popular, que ha enmarcado sus declaraciones en la negociación educativa abierta entre la Generalitat y las organizaciones sindicales.

La diputada ha recordado que el actual Consell acumula 29 reuniones con los sindicatos desde septiembre, una cifra que, según ha defendido, “desmonta el relato de quienes intentan presentar a la Generalitat como una administración cerrada al diálogo”.

“Nunca antes había existido una negociación tan constante y abierta”, ha añadido Gascó, quien ha realizado una llamada “al entendimiento por el bien de los estudiantes”.

Avances en ratios, inclusión y formación docente

La portavoz de Educación del PPCV ha defendido que la propuesta presentada por la Conselleria incluye “avances reales” en cuestiones que considera fundamentales para el sistema educativo valenciano y para el bienestar de los docentes.

Entre esas medidas, Gascó ha citado la reducción progresiva de ratios, el refuerzo de la inclusión educativa con 36 nuevas aulas UECO, la simplificación burocrática, la mejora de la formación docente y nuevas actuaciones contra la despoblación escolar.

La dirigente popular ha insistido en que estas propuestas responden a demandas vinculadas tanto al funcionamiento de los centros educativos como a las condiciones de trabajo del profesorado.

El PPCV destaca el “mayor esfuerzo educativo” de los últimos años

Gascó también ha subrayado que el actual Consell está realizando, según sus palabras, “el mayor esfuerzo educativo de los últimos años”. En este sentido, ha destacado la incorporación de más de 8.000 docentes en la legislatura, una inversión anual récord y el que ha definido como el mayor plan de infraestructuras educativas de la historia reciente.

La diputada ha añadido que, “solo en reconstrucción escolar tras la dana”, la Generalitat está asumiendo “en solitario cerca de 170 millones de euros”, mientras que, según ha lamentado, “el Gobierno de España sigue desaparecido”.

Mejoras salariales en la negociación

La portavoz popular ha asegurado que la Conselleria mantiene abierta la negociación, en la que estaría incluida la propuesta para avanzar en mejoras salariales. Gascó ha contrastado esta posición con la etapa del Botànic, al afirmar que PSPV y Compromís “rechazaron hasta cinco veces” este tipo de avances.

En su intervención, la diputada ha querido remarcar el respaldo del PPCV al profesorado valenciano. “Nuestro apoyo a los profesores es absoluto y precisamente por ellos hemos puesto sobre la mesa mejoras que los sindicatos están bloqueando”, ha señalado.

Gascó ha añadido que “no se puede confundir la cerrazón de las siglas sindicales con el sentir de unos profesionales que lo que quieren es trabajar con mejores condiciones, menos burocracia y estabilidad”.

Llamamiento a no perjudicar al alumnado

Por último, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular ha pedido “responsabilidad” a los sindicatos para impedir que el conflicto tenga consecuencias sobre el alumnado valenciano en el tramo final del curso.

“Más de 30.000 estudiantes se juegan en pocas semanas el acceso a la universidad. Tienen derecho a examinarse y terminar el curso con normalidad y garantías”, ha concluido Gascó.