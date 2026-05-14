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El CEEI de Castellón lanza su Oficina Acelera Pyme para impulsar la transformación digital de las empresas

La iniciativa busca acompañar a pymes, autónomos y emprendedores

Vellón, en la presentación de la nueva Oficina Acelera Pyme.

Vellón, en la presentación de la nueva Oficina Acelera Pyme. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castellón ha acogido este jueves la presentación oficial de la Oficina Acelera Pyme (OAP), una iniciativa impulsada por Red.es con el objetivo de acompañar a pymes, autónomos y emprendedores en sus procesos de transformación digital.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, empresas y profesionales del ecosistema innovador de la provincia en un encuentro centrado en cómo la digitalización, la inteligencia artificial y la innovación pueden convertirse en herramientas reales de competitividad empresarial.

"Generar valor"

Durante la apertura del evento, el director de CEEI Castellón, Justo Vellón, ha defendido la necesidad de que las empresas afronten la digitalización “no solo como la incorporación de herramientas tecnológicas, sino como una transformación en la manera de trabajar, relacionarse con los clientes y generar valor”.

Vellón ha destacado, además, que la Oficina Acelera Pyme nace con una vocación “práctica, estratégica y adaptada a cada realidad empresarial”, y ha explicado que desde principios de año el equipo ya trabaja de forma individualizada con una veintena de empresas y emprendedores de la provincia para ayudarles a identificar oportunidades de mejora e incorporar soluciones digitales orientadas al crecimiento y la competitividad.

Nuevas acciones formativas"

En este sentido, ha recordado también que la OAP de CEEI Castellón, dirigida por Javier Martínez, está desarrollando nuevas acciones formativas y actividades especializadas en ámbitos como automatización, marketing digital, estrategia comercial o ciberseguridad, con el objetivo de “convertir la digitalización en resultados reales para las empresas”.

El acto de presentación ha contado con la participación, en remoto, de Víctor Rodrigo Raya, director de Innovación, IA y Empresa en Red.es, quien ha destacado el papel estratégico de la Oficina Acelera Pyme para acercar la transformación digital al tejido empresarial.

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La jornada, abierta al ecosistema empresarial castellonense, ha proseguido con la intervención de Javier Sirvent, considerado uno de los principales divulgadores tecnológicos del país, quien ha ofrecido una ponencia titulada “Todo lo que sabÍAs caducó ayer” centrada en el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos en el entorno empresarial.

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