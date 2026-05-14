Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido extraño ataqueLluvia en CastellónMujer fugada hospitalChiringuito La LlosaPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

Cientos de personas plantan cara a Conselleria en Castellón en plena huelga educativa

Los sindicatos, como CCOO, STEPV y UGT, expresan pesimismo ante la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación.

Cientos de docentes plantan cara en el cuarto día de huelga en Educación

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Toni Losas

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Cientos de docentes han participado este jueves en una nueva concentración ante la dirección territorial de Educación en la avenida del Mar de Castelló en el cuarto día de huelga educativa, día en que la participación se ha situado en un 20,71% en la provincia de Castellón, según Conselleria. Una jornada en la que sindicatos y Conselleria de Educación se han sentado a la mesa de negociación, si bien el diálogo ha encallado al dejar fuera Educación la mejora salarial y se han emplazado a una nueva reunión el lunes, 18 mientras los paros y movilizaciones siguen en pie.

Manifestación ante la dirección territorial de Educación.

Manifestación ante la dirección territorial de Educación. / TONI LOSAS

Pesimismo

Desde CCOO, Herminia Montín, ha señalado en la manifestación que no dan su apoyo a las propuestas de Conselleria y que "no es solo por una cuestión salarial, aunque también reivindican una subida". En cuanto a las expectativas, se muestra pesimista: "Pensamos que no vamos a sacar nada el claro con esta Conselleria, que no han hecho nada", ha aseverado, señalando que quieren que se aborden las seis propuestas que la Plataforma planteó para mejorar la educación pública y que no pararán hasta conseguirlo. Por su parte, Marisa García, de UGT, ha asegurado que es un día "triste" porque no ha habido un documento de negociación: Nos han ofrecido 135 plazas de Audición y Lenguaje (AL) para el próximo curso, pero lo que no han dicho es cuántas nos han recortado". Por parte de STEPV, Pau Pons, ha señalado que Conselleria se quita las responsabilidades de encima, diciendo que las ratios son responsabilidad del Ministerio, que las plantillas ya están hechas por lo que se negociarán en la comisión de seguimiento; las infraestructuras ya vienen en un plan... "¿Cuánto tiempo tendremos que esperar a tener unas infraestructuras de calidad realmente visibles?", se ha preguntado.

Concentración en la avenida del Mar de Castelló, este jueves.

Concentración en la avenida del Mar de Castelló, este jueves. / TONI LOSAS

Gritos y consignas

Los participantes han gritado "Vote, vote, consellera el que no vote", "infraestructuras dignas y seguras" y "educación pública, de calidad y en valenciano".

Noticias relacionadas

La Policía Local ha cifrado en unas 1.200 personas las asistentes a la concentración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  2. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  3. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  4. Alerta amarilla por tormentas en Castellón: fuerte granizada en Burriana
  5. ¿Qué va a abrir en el local de GiFi? El parque comercial y de ocio Estepark de Castellón ya tiene nuevo inquilino
  6. Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
  7. El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
  8. Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU

Cientos de personas plantan cara a Conselleria en Castellón en plena huelga educativa

Cientos de personas plantan cara a Conselleria en Castellón en plena huelga educativa

García Valls reconoce el “esfuerzo” de las seis entidades acreditadas en Castellón en el proceso de regularización

García Valls reconoce el “esfuerzo” de las seis entidades acreditadas en Castellón en el proceso de regularización

La III Jornada sobre Cruceros y Náutica convierte a PortCastelló en punto de encuentro del turismo marítimo

La III Jornada sobre Cruceros y Náutica convierte a PortCastelló en punto de encuentro del turismo marítimo

La asociación de supermercados, sobre la inflación: "Hacemos un ejercicio de contención de precios"

La asociación de supermercados, sobre la inflación: "Hacemos un ejercicio de contención de precios"

Valfortec energiza y conecta una planta de 13 MW en Alicante del Bono Verde Valfortec Capital

Valfortec energiza y conecta una planta de 13 MW en Alicante del Bono Verde Valfortec Capital

Cientos de docentes plantan cara en el cuarto día de huelga en Educación

Una movilidad más verde

El coste de la vida sigue más caro en Castellón: los precios que más han subido y bajado en el último mes

El coste de la vida sigue más caro en Castellón: los precios que más han subido y bajado en el último mes
Tracking Pixel Contents