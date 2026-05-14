Cientos de personas plantan cara a Conselleria en Castellón en plena huelga educativa
Los sindicatos, como CCOO, STEPV y UGT, expresan pesimismo ante la falta de avances en la negociación con la Conselleria de Educación.
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Cientos de docentes han participado este jueves en una nueva concentración ante la dirección territorial de Educación en la avenida del Mar de Castelló en el cuarto día de huelga educativa, día en que la participación se ha situado en un 20,71% en la provincia de Castellón, según Conselleria. Una jornada en la que sindicatos y Conselleria de Educación se han sentado a la mesa de negociación, si bien el diálogo ha encallado al dejar fuera Educación la mejora salarial y se han emplazado a una nueva reunión el lunes, 18 mientras los paros y movilizaciones siguen en pie.
Pesimismo
Desde CCOO, Herminia Montín, ha señalado en la manifestación que no dan su apoyo a las propuestas de Conselleria y que "no es solo por una cuestión salarial, aunque también reivindican una subida". En cuanto a las expectativas, se muestra pesimista: "Pensamos que no vamos a sacar nada el claro con esta Conselleria, que no han hecho nada", ha aseverado, señalando que quieren que se aborden las seis propuestas que la Plataforma planteó para mejorar la educación pública y que no pararán hasta conseguirlo. Por su parte, Marisa García, de UGT, ha asegurado que es un día "triste" porque no ha habido un documento de negociación: Nos han ofrecido 135 plazas de Audición y Lenguaje (AL) para el próximo curso, pero lo que no han dicho es cuántas nos han recortado". Por parte de STEPV, Pau Pons, ha señalado que Conselleria se quita las responsabilidades de encima, diciendo que las ratios son responsabilidad del Ministerio, que las plantillas ya están hechas por lo que se negociarán en la comisión de seguimiento; las infraestructuras ya vienen en un plan... "¿Cuánto tiempo tendremos que esperar a tener unas infraestructuras de calidad realmente visibles?", se ha preguntado.
Gritos y consignas
Los participantes han gritado "Vote, vote, consellera el que no vote", "infraestructuras dignas y seguras" y "educación pública, de calidad y en valenciano".
La Policía Local ha cifrado en unas 1.200 personas las asistentes a la concentración.
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