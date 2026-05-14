Un colegio de Castellón aplaza su 50 aniversario por la huelga educativa

Un centro educativo de Castellón ha decidido aplazar el acto de celebración de su 50 aniversario debido a la huelga educativa indefinida, que empezó el lunes.

El acto de aniversario

El centro en cuestión es el Enriqueta Agut de Castelló, ubicado en el barrio de Rafalafena. Como ha informado la directora del centro en el canal de Telegram, como consecuencia de la huelga educativa se ve afectada la organización de algunas actividades programadas, motivo por el cual se ven en la necesidad de suspender la conmemoración del medio siglo del centro prevista para este viernes 15 de mayo. Asimismo, lamentaba las molestias y agradecía la comprensión de las familias.

El acto debía comenzar a las 17.00 horas y contaba con una inauguración de un mural conmemorativo elaborado por el ilustrador Enric Redon que luce en una de las paredes del centro, bailes tradicionales, una exposición sobre la historia del centro y una actuación de la conlloga Muixeranga de Castelló.

Cartel informando del aplazamiento del acto / CEIP Enriqueta Agut

Historia del centro

El centro fue inaugurado el 12 de desembre de 1976 com a Escuela Nacional Luis Revest. Una fecha en la que también abrió sus puertas el Bernat Artola. El primer curso se matricularon 238 alumnos, pero la escuela nació con una capacidad de 640 plazas y 16 unidades, que correspondían a 40 alumnos por aula. Su primer director fue Germán Monzón. En 2022 el centro cambió de nombre por la ley de memoria histórica.

Apoyo a la huelga educativa

El equipo docente ha mostrado su agradecimiento a las familias y al alumnado que participan de forma activa y comprometida en las manifestaciones. Dentro de la primera semana de huelga, se han suspendido otras actividades programadas, como el cursillo de natación, las excursiones, tutorías y pruebas de evaluación diagnóstica del centro.

La huelga reivindica infraestructuras dignas y seguras para todo el alumnado, más docentes para atender como se merece a los y las escolares, reducción de ratios, recuperación del poder adquisitivo del profesorado y disminución de la carga burocrática.