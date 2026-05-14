Un colegio de Castellón inaugurado hace un año y medio, sin wifi y con 28 alumnos en una clase

La Asamblea de Docentes del CEIP Sebastián Elcano del Grau de Castelló ha dado a conocer la situación que vive el centro a pesar de tratarse de una escuela inaugurada en septiembre de 2025 en el contexto de la huelga educativa indefinida.

«Hemos llegado a tener 28 alumnos en una clase de 4º de Primaria por la llegada continua de alumnos durante el curso», ha explicado Esther Soler, coportavoz de la Asamblea de Docentes. «Además, muchos alumnos recién llegados desconocen las lenguas oficiales y no tenemos recursos específicos para atenderlos».

El profesorado denuncia también la falta de recursos de atención a la diversidad porque el centro solo dispone de una PT y una AL, además de media plaza extra de PT a través del programa REMA, «lo que nos lleva a priorizar unos grupos en detrimento de otros».

Además, se reclama un maestro a media jornada para cubrir las horas de Secretaría de la especialista de Inglés. A esta situación se suman bajas sin cubrir o sustituciones tardías, así como la desaparición del auxiliar de conversación de Inglés el próximo curso.

En cuanto a las infraestructuras, Maria Felip, de la Asamblea de Docentes, critica que la escuela continúa sin wifi meses después de su apertura, «hecho que impide utilizar portátiles y tabletas». El alumnado tampoco dispone de porterías, canastas para jugar a baloncesto ni columpios y una parte del patio continúa cerrada por problemas derivados de una zona de arena. Además, los malos olores afectan a varias dependencias desde la inauguración de la escuela.

El profesorado también advierte de los retrasos en el cobro del programa PEAFS, destinado a promover la actividad física y los hábitos saludables. Según explican, el centro todavía no ha cobrado las ayudas correspondientes al curso 2024-2025 mientras el programa actual ya está en marcha.