El coste de la vida sigue más caro en Castellón: los precios que más han subido y bajado en el último mes

El coste de la vida es una preocupación constante de las familias. Desde hace años, el índice de precios al consumo (IPC) se mueve al compás de las tensiones geopolíticas, algo que se ha demostrado en el inicio de este año, con la guerra en Oriente Medio.

Ya se han dado a conocer los datos definitivos de la inflación correspondiente al mes de abril, que revelan cómo Castellón tiene un IPC superior al del conjunto de España. Si la media nacional se mueve en el 3,2% interanual, con una rebaja de dos décimas respecto a marzo, la cifra provincial se sitúa en el 3,4%, con un descenso de apenas una décima.

La energía da un respiro

Por tipos de producto, el apartado que ha dado un mayor respiro es la energía. En el último mes bajaron los precios un 7,8%, gracias a la rebaja de la presión fiscal en los carburantes o la electricidad. Una medida impulsada por el Gobierno ante el incremento de los costes del petróleo tras la guerra en Irán. Los alimentos son otro de los elementos que más preocupan a los consumidores. En esta ocasión, no ha habido ninguna subida en comparación con el mes anterior. Tampoco se ha registrado un descenso, después de la escalada en los últimos meses de 2025.

En la tendencia a la baja también se incluyen los servicios culturales, cuyos precios se abarataron un 2,8%, y los cuidados personales, con medio punto menos.

Subidas en ropa, calzado y turismo

En cambio, hay otros elementos que se han encarecido en abril. La ropa ha subido un 8,7%, después de las rebajas de invierno y con el relevo de la ropa de primavera-verano. Relacionado con esto, el calzado se ha incrementado un 3,5%.

El comienzo de la campaña turística, con la Semana Santa, ha tenido su efecto con una subida del 3,8% en paquetes turísticos y del 9,6% en alojamientos. Un crecimiento que se debe más al efecto estacional que al escenario bélico o la evolución de los precios del petróleo.

Castellón, por encima de la media

En cuanto a la inflación en la Comunitat, se encuentra en la misma línea que el conjunto nacional, con un IPC interanual que se sitúa en el 3,2%.