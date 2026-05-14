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¿Despistados, 'night owls' o 'pasotas'? Menos del 6% del estudiantado vota en las elecciones a rector de la UJI

El colectivo que más ha participado hasta las 12.00 horas es el personal de administración y servicios

Un grupo de estudiantes de la UJI usando el sistema móvil para votar.

Un grupo de estudiantes de la UJI usando el sistema móvil para votar. / UJI

Ramón Pérez

Castellón

¿Despistados, noctámbulos o pasotas? Menos del 6% del alumnado ha votado en las elecciones a rector de la Universitat Jaume I de Castellón, según datos provisionales hasta las 12.00 horas. Unos comicios en los que solo se presenta Jesús Lancis como candidato a suceder a Eva Alcón.

Rectorado

El colectivo que más está participando en las elecciones a rector, por el momento, es el personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS), con un 49,75%; le sigue el personal docente e investigador (PDI) de los cuerpos docentes universitarios y Personal Permanente Laboral es del 41,91%, el PDI no permanente a tiempo completo el 26,47%, el personal investigador no permanente el 18,73%. El farolillo rojo lo ocupan el profesorado asociado y sustituto (el 13,19%) y el colectivo estudiantil (5,86%).

Quien sí ha depositado ya su voto ha sido la actual rectora, Eva Alcón, quien en redes sociales ha animado a participar en las elecciones al rectorado y al claustro al ser la voz de la Universidad.

Eva Alcón anima a participar en el proceso electoral.

Eva Alcón anima a participar en el proceso electoral. / Eva Alcón

También lo ha hecho Jesús Lancis.

Jesús Lancis

Jesús Lancis / UJI

Claustro

Por lo que respecta a las elecciones al claustro, donde la participación del alumnado ha sido ligeramente superior, con un 9,30%. También es levemente superior la participación entre el personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS) (51,51%). Lo mismo sucede en el caso del PDI de los cuerpos docentes universitarios y Personal Permanente Laboral (46,39%) del PDI no permanente a tiempo completo (30,88%), del profesorado asociado (17,44%), del profesorado sustituto (15,34%). Los estamentos de Personal Investigador no permanente no tienen elecciones, puesto que se desconvocaron, por haber un número de candidaturas igual o inferior al número de lugares a cubrir y la Junta electoral proclamó los candidatos como electos.

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El proceso es íntegramente telemático a través de  vot.uji.es

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