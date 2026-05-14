Diana Morant exige a la Generalitat que "se deje de recortes y bloqueos" y atienda las reivindicaciones de la educación valenciana: "El dinero no puede ser una excusa"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido este jueves a la Generalitat valenciana y a Pérez Llorca que "se deje de recortes y bloqueos" y atienda las reivindicaciones de la educación valenciana, al tiempo que ha señalado que "el dinero no puede ser una excusa cuando son los que bajan los impuestos a las rentas altas". Así se ha pronunciado Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a Benicarló - donde ha asistido a la semana de la Ciencia del municipio y mantenido una reunión con directores de centros educativos - durante las que ha lamentado que "los valencianos y valencianas tengamos un president más preocupado por ver si le designan candidato que en atender los problemas de los valencianos": "Siempre tiran la culpa al resto, cuando no son los profesores es el Gobierno de España".

Falta de voluntad real

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "Pérez Llorca no ha mostrado ningún voluntad real de atender las reivindicaciones del sector educativo" y ha defendido que "las peticiones que están trasladando desde la comunidad educativa son sensatas y aceptables, estamos hablando de la defensa de la calidad educativa de los niños y niñas". Además, ha insistido en que "son reivindicaciones que tienen que ser atendidas, que eran compromisos de la anterior legislatura" y ha subrayado que "no podemos permitirnos volver a aquellas épocas donde se menospreciaba la educación pública": "La Generalitat tiene la obligación de dialogar y atender sus reivindicaciones, tiene que dejarse de excusas".

El dinero no puede ser una excusa

Asimismo, Morant ha explicado que "el dinero no puede ser una excusa cuando si Pérez Llorca quiere y convence a Feijóo, mañana mismo tiene más dinero para la Comunitat Valenciana con el nuevo modelo de financiación impulsado por el Gobierno de España que son 3.670 millones de euros más al año para esta tierra" y ha apuntado que "el problema de este Consell es que la culpa siempre es del resto: cuando no son los profesores, son las víctimas y cuando no es el Gobierno de España". Con ello, ha recordado que "el problema de la Generalitat es que no tienen ingresos porque se han dedicado a bajarles impuestos a las rentas altas" y ha urgido al PP a "dejar de liderar los recortes de impuestos a las rentas altas y defender el estado de bienestar valenciano".

Trabajar por la educación pública valenciana

Finalmente, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha comprometido a "ejercer su responsabilidad y trabajar por la educación pública valenciana" y ha afirmado que "quiero ser presidenta de la Generalitat porque quiero mejorar plantillas, las condiciones de los centros educativos y subir sueldos de los docentes que están a la cola de España": "Demostramos con el Botànic que se podía hacer y lo volveremos a hacer".

Paralización del Edificant

Uno de los ejemplos que ha citado Morant es el Plan Edificant, que, según indicó, atendía prácticamente todas las reclamaciones y necesidades de todos los centros educativos, y que ha sido paralizado. En el caso de Benicarló, ha señalado el ejemplo del IES Ramon Cid, que tiene que ser derrocado y tiene que volver a construirse, con una inversión de 20 millones de euros, que ya estaba aprobada, y ya estaba transferida la competencia al Ayuntamiento de Benicarló y que han revocado esa delegación de competencias y, por lo tanto está absolutamente abandonado. También habla de centros en barracones.