La Diputación de Castellón destaca el papel de Innovatossals para fortalecer el tejido empresarial de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón destaca el papel de Innovatossals para fortalecer el tejido empresarial de la provincia.

El Espaitec, parque científico y Tiecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón, ha acogido este jueves la séptima edición de Innovatossals, un foro que ya se ha consolidado como “un espacio imprescindible para entender cómo la innovación está transformando el presente y el futuro de la provincia”.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés, quien ha dado la bienvenida a los responsables de las diferentes empresas de la provincia participantes en esta edición y ha puesto en valor este encuentro para “fomentar la innovación entre las empresas y aumentar su competitividad”.

30 responsables

La sesión ha reunido a cerca de 30 responsables empresariales del territorio. A través de ponencias y espacios de reflexión compartida, las personas asistentes han conocido experiencias reales de organizaciones que han incorporado criterios de sostenibilidad, impacto y adaptación a su modelo de negocio.

Junto a María Ángeles Pallarés, en la inauguración de la sesión han participado David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, y Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec.

Compañías regenerativas

La edición de este año ha puesto el foco en las empresas regenerativas. Empresas que no solo se conforman con hacer menos daño, sino que aspiran a algo mucho más ambicioso, como “regenerar, restaurar y aportar valor real al entorno en el que operan”, ha señalado Pallarés, quien ha incidido en que “son empresas que entienden que crecer no es extraer, sino transformar positivamente su realidad”.

Una visión que los diferentes ponentes han tratado de acercar y compartir con todos los asistentes durante la jornada. Así, la primera ponencia ha corrido a cargo de José Gámiz, director de Sostenibilidad de Grupo La Plana, referente industrial de la provincia de Castelló. En su intervención, Gámiz ha mostrado cómo la sostenibilidad puede integrarse de forma real en la estrategia empresarial sin renunciar a la competitividad.

A continuación, ha sido el turno del director de Desarrollo de Negocios de Agrosemillas, Valentín López. Desde Cuenca, López ha aportado la visión del sector agroalimentario y su papel clave en la transición hacia modelos más responsables y eficientes.

Y, por último, Xavier Pascuet, Regenerative Manager de Rizoma Hub, ha acercado, desde Palma de Mallorca, una mirada “innovadora donde la regeneración no es una tendencia, sino un modelo de negocio con impacto real”, ha subrayado Pallarés.

Inspiración

En este sentido, la vicepresidenta provincial ha agradecido a los tres ponentes su participación por “la inspiración que supone su trayectoria para potenciar la sostenibilidad en las empresas como estrategia de futuro”. A lo largo de la jornada, los ponentes y el tejido empresarial castellonense han compartido conocimiento, contrastado experiencias y han generado nuevas ideas de negocios.

Porque Innovatossals, tal y como ha insistido María Ángeles Pallarés, “no es solo un foro de ponencias. Es un punto de encuentro donde el tejido empresarial de nuestra tierra se reconoce, se fortalece y se proyecta hacia el futuro”. Por ello, “desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando para consolidar este ecosistema de innovación”, ha añadido.

“En el equipo de gobierno provincial creemos en una provincia que no solo se adapte al cambio, sino que lo lidere con ambición, talento y visión estratégica”, ha finalizado la vicepresidenta provincial.