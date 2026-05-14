Una movilidad más verde

Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística. Con este encabezamiento, la segunda mesa redonda del VIII Ecoforum CV de Prensa Ibérica abordó los ejes estratégicos de localizaciones claves para el desplazamiento y circulación, tanto de mercancías como de personas.

Para ello, se contó con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; la directora general del Aeropuerto de Castellón, Raquel París, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Gonzalo Romero.

Debate

Moderado por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, el debate puso sobre la mesa aspectos tan importantes como los planes del puerto y el aeropuerto para impulsar la nueva economía energética, la colaboración pública-privada entre administraciones y empresas y cómo todo ello repercute en la sociedad.

Entre los aspectos más relevantes, destacaron la apuesta de PortCastelló por el ferrocarril como la gran apuesta por la sostenibilidad, el crecimiento diversificado que se está llevando a cabo en el aeropuerto y el nuevo plan de movilidad con el que el Ayuntamiento de Castelló pretende modernizar la flota de autobuses.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez. / Gabriel Utiel

El ferrocarril como eje de futuro

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, expuso los tres factores sobre los que se sustenta la nueva economía energética del puerto: el hidrógeno verde, el amoniaco verde y el hub de eólica marina.

Además, Ibáñez destacó el ferrocarril como «la gran apuesta por la sostenibilidad y el proceso de transformación que hemos iniciado». «Será la palanca nueva que nos va a traer un valor añadido y que tengamos más oportunidades de cara al futuro desde el punto de vista más sostenible y respetuoso con las emisiones», explicó.

El presidente de la Autoridad Portuaria añadió que «el gran éxito de una plataforma logística como PortCastelló está en la capacidad de atraer nuevas inversiones y todo ello nos dotará de una gran capacidad para atraer empresas y desarrollar proyectos». Ibáñez también puso en valor la colaboración con empresas y voluntariado, sobre todo, en campañas medioambientales como la recogida de residuos y la limpieza de playas.

La directora general del Aeropuerto de Castellón, Raquel París. / Gabriel Utiel

Crecimiento diversificado

«La apuesta del aeropuerto no es solo el crecimiento en cuanto a pasajeros, sino un crecimiento diversificado». Con estas palabras, la directora general del Aeropuerto de Castellón, Raquel París, expuso el plan estratégico de Aeroport Castelló en el que «la línea fundamental es la sostenibilidad e impacto positivo».

En este sentido, París explicó que, además de las líneas regulares, el aeropuerto también acoge industria de aeronáutica (desmantelamiento de aviones para prolongar la vida útil de las piezas), y desarrollo aeroespacial, con el que se impulsan los motores con combustible verde.

La directora general subrayó la importancia de la colaboración con instituciones y empresas que calificó de «fundamental» para poner en marcha nuevas líneas y abrir nuevos mercados. En definitiva, París puso en valor la instalación aeroportuaria como eje vertebral para el «desarrollo del territorio como generador de puestos de trabajo y, todo ello, bajo el paraguas de la sostenibilidad».

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Gonzalo Romero / Gabriel Utiel

Nueva flota híbrida y eléctrica

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Gonzalo Romero, explicó el nuevo proyecto de movilidad urbana que han puesto en marcha con el que se quiere ir sustituyendo el parque móvil y apostar por los vehículos híbridos con el objetivo de alcanzar el 100% de la flota eléctrica.

Además, Romero señaló que también se quieren aumentar las líneas de autobuses a la marjalería. A ello se suma el servicio de Bicicas con más de 500 bicis y 30 paradas. «En definitiva, se trata de dar todas las facilidades a la ciudadanía para que se pueda trasladar y mover por la ciudad sin tener que coger el coche», afirmó el edil.

Romero argumentó que desde el Ayuntamiento de Castelló, «se está apostando de una manera rotunda para que la movilidad sea sostenible y para que los castellonenses, en la medida de lo posible, utilicen menos el vehículo particular». El concejal también hizo alusión al uso de los patinetes y su regulación para que utilicen las arterias adecuadas.

Las cifras 335 millones para los accesos ferroviarios del puerto . Los accesos ferroviarios, ejecutados por Adif con una inversión de 335 millones de euros, conectarán el puerto de Castellón con la red transeuropea TEN-T y con el Corredor Mediterráneo, con lo que se mejorará la capacidad operativa y permitirá un tráfico ferroviario más eficiente, sostenible y competitivo.

. Los accesos ferroviarios, ejecutados por Adif con una inversión de 335 millones de euros, conectarán el puerto de Castellón con la red transeuropea TEN-T y con el Corredor Mediterráneo, con lo que se mejorará la capacidad operativa y permitirá un tráfico ferroviario más eficiente, sostenible y competitivo. Desmantelamiento de 53 aviones en seis años . Entre 2018 y 2024, se han desmantelado 53 aviones en el aeropuerto de Castellón, una actividad que ha permitido devolver las piezas a la cadena de suministro y que vuelvan a tener uso.

. Entre 2018 y 2024, se han desmantelado 53 aviones en el aeropuerto de Castellón, una actividad que ha permitido devolver las piezas a la cadena de suministro y que vuelvan a tener uso. 180 millones para el plan de movilidad. El Ayuntamiento de Castelló ha elaborado un plan estratégico de movilidad que cuenta con una inversión de 180 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 años con el objetivo de optimizar la flota.