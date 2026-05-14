García Valls reconoce el “esfuerzo” de las seis entidades acreditadas en Castellón en el proceso de regularización

La subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha mantenido un encuentro este jueves con las seis entidades colaboradoras de la provincia de Castellón que están acreditadas en el registro electrónico de extranjería con tal de reconocer su "esfuerzo y dedicación" dentro de la colaboración en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que comenzó el pasado 16 de abril.

En la reunión han participado también la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Alicia Guillén, y el jefe de la Oficina de Extranjería, Antonio Gil. García Valls ha trasladado a todas las personas representantes de estas entidades el agradecimiento por su labor “para conseguir que el proceso de regularización avance y se pueda garantizar los derechos y obligaciones de todas aquellas personas migrantes que ya viven en nuestro territorio y cumplen con los requisitos establecidos”. Un agradecimiento que ha extendido también al funcionariado que trabajando en la atención presencial de solicitudes en la Oficina de la Seguridad Social de la plaza Juez Borrull de Castelló, así como en las oficinas de Correos habilitadas para ello.

"Contribuyen al progreso de nuestra sociedad"

“Se trata de un proceso absolutamente necesario que ha puesto en marcha el Gobierno de España gracias al cual se va a facilitar el acceso a una autorización de residencia a miles de personas que ya trabajan, conviven y contribuyen al progreso de nuestra sociedad, un paso más en nuestra política en pro de la integración, la convivencia y el reconocimiento de derechos y obligaciones”, ha indicado.

A la reunión han asistido representantes del Centre de Desenvolupament Rural (CDR) Alt Maestrat, la asociación SomCustòdia, el CDR Palancia Mijares, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, la Asociación Latinoamericana de Castellón y la Asociación Valenciana de Ecuatorianos para el Progreso Iberoamericano (AVALE ONGD). Las cuatro últimas entidades se han sumado recientemente como entidades acreditadas ante el Registro de Colaboradores de Extranjería. En este sentido, García Valls ha valorado la “implicación del tejido social de la provincia, que está demostrando su compromiso con este proceso”.