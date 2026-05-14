Guardia Civil lleva los trámites de armas al interior de Castellón con una oficina móvil

La Guardia Civil de Castellón pondrá en marcha este año un servicio de Intervención Móvil de Armas (IMA) para facilitar a los ciudadanos la realización de trámites relacionados con licencias, autorizaciones y documentación de armas en distintas localidades del interior de la provincia, sin necesidad de desplazarse a la capital.

El nuevo servicio itinerante permitirá realizar consultas, entregar documentación y gestionar procedimientos vinculados a la Intervención de Armas y Explosivos, según ha informado este jueves la Comandancia de Castellón.

La atención se prestará, con carácter general, junto a los ayuntamientos o en los espacios que determinen las autoridades municipales, en horario de 09:30 a 13:30 horas.

La Guardia Civil ha recordado que los ciudadanos podrán solicitar cita previa a través del teléfono 060 o de la página web oficial del cuerpo, aunque también se atenderá a quienes acudan sin reserva, si bien tendrán preferencia las personas que dispongan de cita concertada.

Asimismo, ha señalado que no será necesario acudir al municipio de residencia para realizar las gestiones, ya que cualquier ciudadano podrá desplazarse “a la localidad que mejor se adapte a sus necesidades o disponibilidad”. Además, quienes no puedan acudir en la fecha prevista en su municipio podrán ser atendidos en cualquiera de las restantes localidades incluidas en el calendario de desplazamientos.

Según la comandancia, el objetivo de esta medida es “facilitar el acceso a este tipo de trámites administrativos, especialmente a los vecinos de municipios alejados de la capital”, además de evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la atención al ciudadano en el entorno rural.

El calendario de desplazamientos comenzará el 5 de junio en Sierra Engarcerán y concluirá el 18 de diciembre en Onda, con paradas programadas en municipios como Albocàsser, Benlloch, Catí, Lucena del Cid, Sant Mateu, Vilafamés o Les Coves de Vinromà, entre otros.

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La Guardia Civil ha indicado que para cualquier duda o consulta los interesados podrán dirigirse a la Intervención de Armas y Explosivos de Castellón a través del teléfono y correo electrónico facilitados por la comandancia.