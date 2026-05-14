Encuentro
La III Jornada sobre Cruceros y Náutica convierte a PortCastelló en punto de encuentro del turismo marítimo
El evento se celebrará el 21 de mayo y reunirá a profesionales e instituciones para debatir sobre oportunidades y tendencias e un sector clave
PortCastelló acogerá el próximo jueves 21 de mayo la III Jornada sobre Cruceros y Náutica de Recreo tras el éxito de las pasadas ediciones. Este evento se consolida como una cita de referencia para el análisis del papel estratégico de estos dos sectores dentro de la industria turística global y su impacto en el desarrollo económico y territorial de Castellón.
Bajo el título Cruceros y Náutica de recreo: Dos actividades claves de la industria turística mundial en Castellón, el encuentro reunirá a profesionales, instituciones y empresas líderes del sector para debatir sobre oportunidades, retos y tendencias del turismo marítimo, poniendo el foco en la contribución de estas actividades al posicionamiento internacional del destino, la generación de empleo y la dinamización económica del territorio.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que “Castellón reúne condiciones excepcionales para seguir creciendo como destino vinculado al turismo marítimo. Su ubicación estratégica en el Mediterráneo junto a la exclusividad de su oferta turística, nos sitúan en una posición privilegiada para consolidarnos como referente tanto en el ámbito de los cruceros como en el de la náutica de recreo”.
“El esfuerzo realizado durante los dos últimos años y los nuevos proyectos que tenemos en marcha en este ámbito están haciendo que nos convirtamos en una opción real en un mercado al alza. Este avance es fruto del trabajo conjunto entre instituciones y sector turístico para posicionar el destino en el mercado internacional”, ha aseverado Ibáñez.
Un encuentro estratégico
El turismo marítimo se ha consolidado como uno de los motores más dinámicos de la industria turística mundial. En este contexto, los cruceros representan un importante flujo de visitantes internacionales que impulsa el consumo local y la proyección exterior de los destinos, mientras que la náutica de recreo posiciona a los territorios como enclaves exclusivos, sostenibles y de alto valor añadido.
La jornada permitirá analizar cómo estas actividades contribuyen al desarrollo económico, la competitividad turística y la atracción de inversión, reforzando el posicionamiento de la provincia en el mapa del turismo marítimo internacional.
Programa y contenidos
La programación contempla ponencias y mesas de debate con la participación de expertos del sector de cruceros y náutica, navieras, operadores turísticos y empresas auxiliares.
Entre los principales contenidos se abordarán temas como el impacto económico del turismo de cruceros, el desarrollo de destinos portuarios, la evolución del sector de la náutica de recreo, la innovación, sostenibilidad y competitividad, oportunidades, casos de éxito y modelos de colaboración público-privada o análisis de tendencias del sector.
Organización y colaboración
El evento, organizado por la Fundación PortCastelló, cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, Bespoke Sf, Cruises News, Simetría Grupo y Greenwich 2023 shipyard.
En cuanto al público, las Jornadas están dirigidas a la comunidad portuaria y concesionarios, empresas turísticas y agencias de viaje, sector hospitality, transporte y servicios, operadores, guías turísticos y estudiantes relacionados con este ámbito. Por cuestiones de organización y aforo las personas interesadas en participar en la jornada deben inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Obk52bHbXjGVhCpd3CLV3k-yORi3DQNqOABL_qm7jIiXwQ/viewform.
La cita se presenta como un foro estratégico para el intercambio de conocimiento y la generación de sinergias entre actores clave del sector, reforzando el papel de Castellón en el panorama del turismo marítimo internacional.
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