Jesús Lancis, candidato a rector, anima a votar este jueves en las elecciones de la UJI: "La participación es el mejor síntoma de legitimidad democrática"

El candidato a suceder a Eva Alcón, Jesús Lancis, ha animado a votar en las elecciones al rectorado y claustro que se celebran este jueves en la Universitat Jaume I: "La comunidad universitaria tiene una doble cita decisiva para definir los próximos seis años de nuestra universidad, ya que elegimos el nuevo Rectorado y renovamos el Claustre", ha señalado. "Aunque mi candidatura al Rectorado sea única, la participación es el mejor síntoma de la legitimidad democrática de nuestra institución y el principal aval para nuestro proyecto. El voto es, además, la herramienta más potente para seguir reivindicando los recursos necesarios para impulsar una universidad pública de calidad", asevera. Aquí para votar. Consulta aquí el paso a paso.

Censo: más de 16.000 personas

En total, 16.638 personas están convocadas en estos comicios, lo que supone un incremento con respecto al 2022, en que el censo se situaba en 15.953 personas. La votación se realizará de forma completamente electrónica de 9 a 18 horas.

El precedente

En las elecciones de 2022, Eva Alcón revalidó el rectorado con el 81,4% de los votos emitidos. De las 15.953 personas del censo, emitieron su voto a Rectorado un total de 2.447, de los cuales 1.992 han sido votos para Eva Alcón y 455 votos en blanco.

El programa de Lancis

El programa de Lancis se estructura en seis grandes ejes estratégicos:

Políticas transversales, que integran aspectos centrales como la igualdad, diversidad, inclusión, comunicación estratégica, cultura, sostenibilidad, lengua propia, multilingüismo, internacionalización y compromiso con el territorio. Docencia, para reforzar una formación de calidad, innovadora y adaptada a un entorno en transformación. Investigación, con una apuesta por la excelencia científica, la integridad y el impacto social. Transferencia e innovación, para conectar mejor el conocimiento generado en la universidad con empresas, administraciones y sociedad. Gobernanza, orientada a una universidad más ágil, participativa, transparente y menos burocrática. Personas y campus, situando en el centro el bienestar, el relevo generacional, la conciliación, la salud y los espacios universitarios.

Prioridades

Entre sus prioridades se encuentra reforzar la innovación educativa, las metodologías activas de aprendizaje, fortalcer la formación del profesorado, especialmente ante los cambios metodológicos de la IA. Otro aspecto es la internacionalización, tanto a nivel de docencia, como de investigación y transferencia, a nivel europeo pero también hacia América Latina. "La internacionalización debe preparar a nuestra comunidad para un entorno global pero siempre desde el arraigo al territorio y a la identidad propia de la UJI", dijo.3 En materia de investigación, se aboga no solo por mejorar la captación de fondos, sino en impulsar una investigación de calidad, alineada con estándares europeos, reforzar los grupos e institutos de investigación así como apoyar a las primeras etapas de la carrera investigadora y fortaleces la Escuela de Doctorado y la Mentoría. En cuanto a la oferta educativa, se apuesta por su consolidación y actualización, sin descartar la posibilidad de incorporar nuevas propuestas avaladas por una planificación rigurosa. Además de itinerarios flexibles, dobles titulaciones, menciones duales, doctorados industriales y aprendizaje a lo largo de la vida. También los microcredenciales en sectores como el cerámico, el energético, el sanitario o el educativo. Estudiantado. Propone reforzar el sistema propio de becas y ayudas, simplificar su tramitación y atender mejor situaciones socioeconómicas de emergencia o sobrevenidas, así como un observatorio local de becas, mejorar la orientación académica y profesional, reforzar la participación estudiantil y abordar el problema del alojamiento. Personal. Para el PDI y el PTGAS, se propone planificar el relevo generacional, revisar cargas de trabajo, mejora de condiciones laborales, conciliación, formación continua, prevención de riesgos, programas de acogida y mentoría. Aborda mejoras de las condiciones laborales del personal investigador y reforzar la carrera investigadora. Lengua. Aboga por avanzar de forma progresiva en una mayor oferta académica en otras lenguas, especialmente el inglés, tanto en grados como en másteres reforzando el apoyo lingüístico al profesorado sin olvidar la promoción del valenciano con presencia real en la docencia, en la divulgación de la investigación, en la comunicación institucional y en la vida cotidiana. Políticas trasversales. Muestra su compromiso en avanzar en la igualdad, actualizando sus políticas, desplegar el plan de igualdad 2026/32, reforzar los protocolos antiacoso y antidiscriminación, incorporar la perspectiva de género en la docencia, investigación, gestión y vida laboral, seguir avanzando en la conciliación, inclusión, atención a la diversidad y corresponsabilidad. En cultura propone una oferta cultural que dialogue con las inquietudes del estudiantado y con la sociedad de Castellón. Campus. El programa incorpora el compromiso de impulsar la modernización de los edificios más antiguos del campus, especialmente aquellos que requieren una remodelación y actualización de las instalaciones para responder mejor a las necesidades actuales. Equipo rectoral. El equipo con el que Lancis concurre a las elecciones lo componen

Ximo Beltran Arandes (Vicerrectorado de Personal y Planificación Académica).

Francesc Esteve Mon (Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado).

Pilar Ezpeleta Piorno (Vicerrectorado de titulaciones, internacionalización y multilingüismo).

Azucena García Palacios (Vicerrectorado de Investigación).

María Luisa Flor Peris (Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Territorio).

Lola Martínez Rodrigo (Vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria).

Susana Miquel Segarra (Vicerrectorado de Comunicación y Participación).

Mª Raquel Agost Felip (Vicerrectorado de Cultura, Compromiso Social e igualtat).

Iván Barreda Tarrazona (Vicerrectorado de Economía, Calidad y Planificación Estratégica).

Andrea Planchadell Gargallo (Secretaría general).

Modesto Fabra Valls (Delegado del Rector para la Estrategia Digital y la Inteligencia Artificial).

Ramón Feenstra (Delegado del Rector para la Dirección del Gabinete, la Ciencia Abierta y la Integridad).

Presentación del equipo de Jesús Lancis de cara a las elecciones / UJI

140 representantes a elegir

El número de claustrales que hay que elegir son 140. De ellas, 71 en el sector de PDI funcionario; cuatro para el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; cinco en el sector de profesorado asociado; uno en el sector de profesorado sustituto; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal técnico de gestión y de administración y servicios.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, dado que el número de candidaturas presentadas es igual o inferior a los seis lugares a cubrir, la Junta Electoral desconvocó las Elecciones al Claustro de estos estamentos y hará la proclamación directa de electos.

Las candidaturas

En cuanto al claustro, en el sector del personal docente investigador (PDI) doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado tres candidaturas colectivas: Més UJI (con siete miembros en la lista), Profesorado Independiente por la Universidad-PIPU (con siete miembros en la lista), Candidatura por la UJI (con 71 miembros) y seis candidaturas individuales. En el sector de PDI no permanente a tiempo completo, hay dos candidaturas colectivas: Más UJI y Candidatura per l’UJI. Mientras, en el sector asociados se han presentado tres candidaturas conjuntas: Més UJI, Candidatura per l’UJI y UJI Professorat Precari al Claustre. Y en el sector del profesorado sustituto se han presentado dos candidaturas colectivas: Més UJI y Candidatura per l’UJI, además de una candidatura individual.

En el sector de personal técnico de gestión y administración y servicios (PTGAS) se han presentado tres candidaturas conjuntas (Un Pas Endavant, Més UJI y PTGAS Independiente por la Universidad) y una candidatura individual.

Por último, en cuanto al estudiantado, son dos las candidaturas que se presentan a las elecciones: Som Estudiants, lista integrada por 27 personas, y Canvi, que presenta 28 candidatos.