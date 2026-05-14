Más lluvia en Castellón: un viernes de bruscos cambios de tiempo en la provincia

Los últimos datos de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), confirman que mayo va a seguir marcado por su inestabilidad y encara el cierre de la semana laboral pasado por agua.

La probabilidad de lluvia se concentrará durante las primeras horas del día sobre todo en la zona norte de la provincia, después esta previsión se trasladará hacia el sur durante la tarde.

Mañana de 06:00h a 12:00h

Durante la primera mitad del viernes, la comarca dels Ports y l'Alt Maestrat serán las zonas más afectadas. Localidades como Morella, Cinctorres, Castellfort, Zorita, Vilafranca del Cid, Catí y Benassal presentan una probabilidad de lluvia del 90% al 100%, lo que hace que las precipitaciones sean prácticamente seguras. La zona oeste de la comarca del Baix Maestrat, también se verá afectada con probabilidades de 80% a 90% en La Pobla de Benifasà, Xert, Rosell y Vistabella del Maestrat, en la comarca de l'Alcalaten.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 6.00 y las 12.00 horas. / Aemet

Por el contrario, en este mismo horario, el sur y el litoral presentan una situación mucho más estable. En Castelló de la Plana el riesgo es del 60%, mientras que en puntos del litoral norte como Vinaròs o Peñíscola la probabilidad es baja, situándose entre el 30% y el 35%.

Tarde de 12:00h a 18:00h

A partir del mediodía, el escenario cambia por completo. La probabilidad de lluvia en el norte disminuye notablemente, cayendo al 50% en Morella y al 5% en la comarca del Baix Maestrat, mientras que la inestabilidad se intensifica en el centro y sur de la provincia. En la comarca del Alto Palancia, la probabilidad en Bejís y Azuébar sube hasta el 75%. En la comarca de La Plana Baixa, en Xilxes, la probabilidad de lluvia se eleva hasta el 90%, en Burriana y Castelló de la Plana un 80% y en Onda un 75%.

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Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: