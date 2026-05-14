Obstáculo para las obras del nuevo parque de bomberos de la Plana Alta

La construcción del nuevo parque de bomberos de la Plana Alta ha topado con un obstáculo en el camino. El Consorcio Provincial de Bomberos, organismo dependiente de la Diputación de Castellón, ha declarado desierto el concurso público.

Según la resolución de la Mesa de Contratación, publicada este miércoles, no se ha presentado ninguna oferta a la licitación que se puso en marcha hace cosa de un mes y cuyo plazo de recogida de propuestas concluyó el lunes.

Este escenario obligará a la institución provincial a reiniciar el procedimiento, valorando antes si revisa alguna de las condiciones establecidas en el pliego o el importe global para tratar de atraer el interés de alguna compañía. Cabe recordar que el presupuesto inicial del procedimiento de contratación se había fijado en 2.799.957,55 euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución en 36 meses, con la previsión de poder activar los primeros trabajos este mismo año.

Proyecto ya redactado

El nuevo inmueble ya dispone del proyecto redactado, por parte del arquitecto Santiago Ruiz, el cual contempla una superficie construida de 2.655 metros cuadrados, de los que 2.389 serán útiles. Su ubicación será en la calle El Vado del polígono industrial la Catalaneta de Orpesa. El edificio está diseñado con forma de H, con tres bloques, dos de dos alturas a los laterales para albergar espacios administrativos, habitacionales y técnicos; y otro central para las cocheras.

Cabe apuntar que, como recogió este diario, no es la primera licitación que se queda desierta en los últimos meses en la provincia. Otras administraciones están sufriendo, aunque aún no resulta una situación alarmante, estas complicaciones en los procesos de contratación. Justo cuando desde el sector de la construcción vienen advirtiendo del incremento de los costes de las materias primas y, por ende, del riesgo de que desaparezcan los márgenes de beneficios.