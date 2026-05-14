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Rúa docente en Burriana ante la huelga de profesorado

En el marco de la huelga indefinida que sacude a la educación valenciana, la Assemblea de Centres Públics de Borriana (ACPB) ha protagonizado una multitudinaria "rua" reivindicativa que ha recorrido las calles de la localidad. La marcha, que se inició a las 8.45 horas en el CEIP Penyagolosa, ha sumado fuerzas a su paso por centros emblemáticos como el Jaume I, Iturbi o Llombai, uniendo a docentes, familias y alumnos en una defensa cerrada por una educación de calidad. La movilización ha culminado a mediodía frente al Ayuntamiento.