Castellón busca empleados: el 'boom' del verano lanzará 10.000 contratos y estos son los perfiles más buscados

Castellón y su mercado laboral ya centran la mirada en la temporada estival. Los meses de verano suponen, como cada año, un impulso a la creación de empleo en la provincia, al ser la época de mayor actividad de muchos negocios, sobre todo de los vinculados al sector turístico.

A pesar del contexto de incertidumbre derivado de la guerra en Oriente Medio, que está haciendo a muchos plantearse si irse de vacaciones, Castellón espera experimentar este año una mejora en cuanto a puestos de trabajo, con la previsión de crear durante la campaña un total de 10.190 empleos, un 8,8% más que el año pasado. La provincia logar así exhibir músculo, a lo que contribuye su alta del mercado nacional en cuanto a los visitantes que llegan.

Hostelería, a la cabeza

Y es que, según un informe publicado este miércoles por la firma de recursos humanos Randstad, la mayor parte de las contrataciones previstas se concentrarán en las actividades de la hostelería y la restauración, seguidos por el transporte y el comercio.

La demanda de dichos sectores experimenta un crecimiento sostenido desde que se aproxima la Semana Santa, como evidencian las ofertas de trabajo publicadas por las compañías castellonenses. En el mes de abril, según los últimos datos facilitados por el portal especializado Infojobs a este diario, se contabilizaron 2.058 publicaciones, un 15% más que el mismo periodo del año anterior. A todas estas ofertas optaron, 15.357 candidatos, un 4,75% más que en el 2025.

¿Qué requieren las empresas?

Por sectores, el comercio lideró las vacantes, al copar uno de cada siete puestos disponibles. Prácticamente idéntico fue el peso ya entonces del turismo y la restauración, mientras que cerró el podio la necesidad de incorporar profesionales de oficios.

Si se pone la lupa sobre los perfiles que requieren las empresas de la provincia, urgen la incorporación a sus plantillas de dependientes, delegados comerciales, agentes inmobiliarios, peones de la industria manufacturera, ayudantes de cocina, operarios de limpieza o barmans y camareros.

Mientras, el estudio anterior espera que, conforme se acerque el verano, "las empresas necesitarán reforzar sus plantillas con rapidez para hacer frente al incremento de actividad". Una necesidad por la que "buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa". Además, inciden en el creciente requerimiento de competencias digitales básicas, junto con habilidades como la flexibilidad, el trabajo en equipo y la orientación al cliente