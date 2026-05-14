Tráfico hoy en Castellón: Obras causan cortes de carril y desvíos obligatorios en la red vial
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) reporta diversos incidentes de tráfico en varios puntos de la red vial de Castellón, con información actualizada a las 9:30 horas.
Incidencias activas por carretera en Castellón
AP-7
- Xilxes (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-14
- Zorita del Maestrazgo - Morella (km 0-24): Desvío obligatorio, sentido creciente, sentido cortado.
CV-15
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
CV-188
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
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