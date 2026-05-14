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Tráfico hoy en Castellón: Obras causan cortes de carril y desvíos obligatorios en la red vial

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) reporta diversos incidentes de tráfico en varios puntos de la red vial de Castellón, con información actualizada a las 9:30 horas.

Incidencias activas por carretera en Castellón

AP-7

  • Xilxes (km 958 - 959): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-14

  • Zorita del Maestrazgo - Morella (km 0-24)Desvío obligatorio, sentido creciente, sentido cortado.

CV-15

  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

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  • L'Alcora - Onda (km 2)Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
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