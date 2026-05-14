Infraestructuras
Trenes a paso de tortuga por Castellón: estas son las limitaciones de velocidad en este tramo del corredor mediterráneo
La mayoría de incidencias se deben a la instalación del tercer hilo
Los viajes en tren por Castellón son más lentos que hace un par de décadas. Es una impresión repetida por usuarios habituales de este medio de transporte, que sufren de forma continua retrasos y averías. Una idea que concretó la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana. En un informe reciente, expuso que desplazarse entre Castelló y València en coche es media hora más rápido que en tren, algo que desincentiva el uso del transporte público. De un trayecto de unos 55 minutos en el pasado a cerca de 80 en la actualidad.
Una de las razones de este empeoramiento hay que encontrarla en la existencia de tramos con limitaciones de velocidad. La compañía pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha publicado un mapa en el que se pueden comprobar todos los puntos débiles de la red nacional. En Castellón son 14, aunque si se suma el tramo entre Almenara y València, que es el trayecto habitual de la línea C6 de Cercanías, estas restricciones se elevan a 18.
Restricciones que frenan la red
La gran mayoría de estos lastres para la velocidad de los trenes que pasan por la provincia tienen una limitación de 80 kilómetros por hora. Es menos que la velocidad máxima permitida en la mayoría de carreteras. El peor punto se lo lleva Almenara, donde solo se puede circular a 30 kilómetros por hora.
José Luis Román es maquinista de Renfe y sindicalista de CGT. Asegura que estas señalizaciones tienen, en su mayoría, su origen en los trabajos del corredor mediterráneo. Entre la capital de la Plana y València se optó por instalar el tercer hilo, que permite la circulación de unidades de ancho ibérico e internacional por la misma vía. "Los desvíos son tan complejos que ya se han quedado estas limitaciones, porque el objetivo del tercer carril no ha acabado de funcionar", explica.
El efecto del tercer hilo
Él cubre la línea C6, y asegura que este es el caso de Almenara. "Antes se podía circular a 200 kilómetros por hora, y ahora no pasa de 160", expone. Román defiende que la única solución es "crear una plataforma independiente para trenes de alta velocidad, porque el AVE de Castellón tiene el nombre, pero no la infraestructura adecuada".
La suma de las restricciones en el sur de la provincia supera los 5,5 kilómetros de longitud, si bien este maquinista expone que el efecto supera esta distancia: "Cuando vemos la señalización ya hay que empezar a frenar, por lo que la reducción alcanzaría al doble de kilómetros".
Más limitaciones en el norte
En el norte, la longitud es todavía mayor, con casi 11 kilómetros. La mayoría de limitaciones recopiladas por Adif superan el kilómetro. Un punto llamativo es el de Alcalà, con un tope de 190 kilómetros por hora. Algo que solo afecta a los trenes de larga distancia. En esta zona no hay tercer hilo, por lo que los servicios pueden alcanzar una velocidad media superior.
Las obras del corredor en este punto, donde se contempla la adecuación de las vías al ancho internacional, serían una oportunidad para hacer desaparecer estas limitaciones. En cambio, en la mitad sur no se sabe cuándo podrían desaparecer.
Incertidumbre sobre trenes y material rodante
A diferencia de Madrid o Barcelona, donde se espera la llegada de nuevos vehículos, las líneas de Cercanías de la Comunitat Valenciana no renovarán por ahora el material rodante, a pesar de que lleva en funcionamiento desde hace tres décadas y experimenta averías constantes. Además, José Luis Román se pregunta por el servicio entre Castelló y Tarragona, ya que una vez finalizadas las obras de este tramo del Corredor solo se permitirá el paso de convoyes de ancho internacional. "No hay trenes de media distancia con estas características, y no sabemos cuándo se comprarán", señala.
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