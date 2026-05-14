Valfortec energiza y conecta una planta de 13 MW en Alicante del Bono Verde Valfortec Capital

La firma castellonense Valfortec, especializada en el desarrollo de parques fotovoltaicos, sigue cumpliendo con éxito sus objetivos estratégicos para este ejercicio y ha energizado y conectado este jueves un nuevo parque solar fotovoltaico que se suma al extenso portfolio de instalaciones: Villena V (Villena, Alicante). De esta manera, Valfortec sigue realizando movimientos estratégicos y consolida su posicionamiento en el mercado nacional e internacional como un destacado actor del sector fotovoltaico.

Los trabajos de energizar y conectar a la red la planta se han llevado a cabo de manera exitosa durante hoy en la propia instalación. En el proceso han intervenido de manera conjunta miembros del equipo técnico de Valfortec y de Iberdrola.

El parque fotovoltaico Villena V, ubicado en el término municipal de la localidad alican- tina (Partida Los Cabezos), cuenta con una potencia de 13 MW generada con 16.536 módulos fotovoltaicos bifaciales de última generación de 775 W. Además, también tiene un innovador sistema de 40 inversores. Todo ello está distribuido a través de estructuras de acero de la firma española Praxia Energy, partner estratégico de Valfortec.

Gracias a la energía limpia generada por Valfortec, los vecinos de la comarca del Alt Vinalopó contarán con energía limpia, sostenible y económica. Hay que subrayar que este último parque fotovoltaico impulsado por Valfortec en la localidad alicantina forma parte de un extenso paquete de instalaciones comprendidas dentro de un atractivo Bono Verde en el que participan de manera conjunta, y a partes iguales, Mirabaud y Valfortec (Valfortec Capital). Este fue presentado durante el año 2022 y despertó un gran interés en el sector financiero.

Un gran número de proyectos de este producto financiero (Valfortec Capital) ya han sido construidos y conectados y, con esta última operación, se ha conseguido seguir avanzando hacia el objetivo final.

Conviene destacar que este parque no es el primero que construye Valfortec en la provincia de Alicante, ya que cuenta con una destacada trayectoria en la zona habiendo conectado ya Villena VI (2019) y Villena I (2008) en la localidad homónima.

Más potencia verde en la Comunitat

El director general de Valfortec, Fidel Roig, que ha estado presente durante el proceso de energización de la planta, ha remarcado que “con la puesta en marcha de Villena V sumamos más potencia verde a la Comunitat Valenciana y por tanto, seguimos avanzando hacia un escenario energético más responsable y justo. Además, con esta nueva conexión, conseguimos cumplir un nuevo objetivo marcado en nuestra estrategia empresarial. Y a corto plazo, llevaremos a cabo más conexiones”.

La firma está actualmente inmersa en un dinámico y ambicioso plan de desarrollo de negocio, ya que ha lanzado recientemente un nuevo Vehículo de Inversión que conlleva la construcción de 23 parques fotovoltaicos en la península (8 plantas, principalmente ubicadas en el arco mediterráneo), Isla de Mallorca (7 plantas) e Italia (8 plantas). Muchas de las instalaciones englobadas en este nuevo producto financiero ya se están ejecutando e incluso ya hay algunas que están totalmente construidas.