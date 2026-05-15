30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes

El aeropuerto de Castellón amplía este mes de mayo las opciones para volar desde la provincia con la reactivación de dos conexiones, que facilitarán los trayectos hacia dos destinos del territorio nacional.

La puesta en marcha de ambas rutas, de carácter estacional, implica la oferta de casi 30.000 plazas durante este año, según han detallado desde Aerocas, la firma pública que gestiona la infraestructura de Vilanova d'Alcolea.

En dos semanas

En concreto, será el próximo 30 de mayo, dentro de poco más de dos semanas, cuando el aeropuerto recupere la línea con Asturias. Operada por la compañía Volotea, funcionará esta campaña con dos frecuencias semanales, en martes y sábados. En total, la ruta tiene programadas 13.000 plazas entre los 72 vuelos previstos con origen o destino Castellón. Esta conexión con el Principado permanecerá activa hasta el próximo 29 de septiembre, finalizado el grueso de la temporada estival.

Ese mismo día tendrá lugar un doble estreno, pues también está previsto que regrese un año más la conexión con Bilbao, de nuevo operada por Volotea. Se podrá viajar directamente hasta esta ciudad hasta el próximo 31 de octubre. Esta vez, la oferta de plazas asciende hasta las 16.000, pues se realizarán 90 vuelos con origen o destino la provincia, con dos frecuencias semanales en martes y sábado.

Un 6% más

Dicha aerolínea opera en el aeropuerto castellonense desde el 2020, habiendo transportado desde entonces a cerca de 55.000 pasajeros, según indican fuentes de Volotea, que destacan que este año su oferta de asientos crecerá un 6% con respecto al 2025. De hecho, inciden en que el 87% de los vuelos despegan o aterrizan en Castellón dentro de un margen de 15 minutos respecto a la hora programada, mientras que el 100% de los vuelos finalizan con normalidad.

Ambas conexiones nacionales se suman a la que ya opera Air Nostrum todo el año con Madrid, además de las dos línea a Rumanía, con Bucarest y Cluj, de Wizz Air; así como las diferentes líneas internacionales que presta Ryanair y que unen la provincia con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres y Bruselas, todas ellas ya en funcionamiento en estos momentos. La instalación avanza así en la incorporación progresiva de rutas, hasta que se alcancen las 16 previstas durante este ejercicio, y lo hace después de haber batido una vez más su récord histórico de pasajeros en el mes de abril, como ya recogió este diario.

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