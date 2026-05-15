El metal de Castellón hará una protesta en la calle ante la "dilación" del convenio

La negociación del nuevo convenio del metal de Castellón sigue paralizada, lo que tiene en vilo a cerca de 8.000 empleados de la provincia. La representación de los trabajadores, a través de los sindicatos CCOO y UGT, señala que la última reunión con la parte empresarial no ha arrojado novedades. "A pesar de que el encuentro se ha desarrollado bajo un clima de manifiesta cordialidad entre las partes, lamentamos informar que la patronal no ha lanzado ninguna propuesta concreta sobre los puntos críticos de la negociación".

"Las buenas formas no pueden sustituir a las soluciones que el sector necesita con urgencia", apuntan las dos organizaciones de forma conjunta. La nueva oportunidad para llegar a un entendimiento será en una reunión el miércoles 3 de junio, en la que esperan que la representación de las empresas "presente cifras concretas de incrementos económicos, cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo y respuestas detalladas a los demás aspectos de mejora social y laboral solicitados en nuestra plataforma".

Convocada una protesta en la plaza de Las Aulas

Para reforzar sus posiciones, ya han convocado una concentración de protesta, que tendrá lugar el mismo 3 de junio en la plaza de Las Aulas. "Ante la falta de propuestas reales y acordes con la situación actual y el aparente inmovilismo de la parte empresarial, la representación social ha decidido elevar el tono de la reivindicación. No vamos a ser espectadores pasivos de cómo se dilata la negociación de un convenio que afecta a cientos de trabajadores y trabajadoras del sector del metal", justifican.

Ya hace un mes que los sindicatos apuntaron a la posibilidad de organizar acciones de protesta. El 17 de abril, los delegados de UGT y CCOO celebraron una asamblea conjunta en la que dieron su aprobación a estas movilizaciones. El principal escollo de este proceso está en la mejora de salarios. La propuesta de una subida salarial de un 2,3% por parte de las patronales está considerada como insuficiente en un momento en el que el IPC ya supera el 3%.