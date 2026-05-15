Descubre las Islas Columbretes: cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural frente a Castellón
Este archipiélago volcánico frente a la costa de Castellón ofrece una gran biodiversidad marina y terrestre, accesible vía marítima
A pocos kilómetros de la costa de Castellón se sitúan las Islas Columbretes, un auténtico tesoro escondido en el Mediterráneo. Este conjunto de islotes volcánicos destaca por ser uno de los rincones naturales más impresionantes de la Comunidad Valenciana.
Es un parque natural que se encuentra a 48 kilómetros de la costa y cuenta con una gran riqueza en sus ecosistemas, destacando por su biodiversidad y sus aguas cristalinas. Las islas están formadas por un conjunto de islotes de origen volcánico. La más importante es Illa Grossa, aunque el archipiélago también incluye otros islotes como Illa La Ferrera, La Horadada o El Bergantín.
¿Cómo llegar?
Para poder llevar a las Islas Columbretes hay una única opción, vía marítima. Entre las principales opciones para ir y volver el mismo día, se encuentran Excursiones Columbretes y Charters Casamar, dos operadores que ofrecen diferentes formatos de visita según el presupuesto y los servicios incluidos.
Excursiones Columbretes ofrece dos opciones principales:
- Opción básica: Precio aproximado de 80 € por adulto y 60 € por niño, incluye la navegación hasta la isla principal, Illa Grossa, y tiempo para baño y snorkel. La comida no está incluida, por lo que los visitantes deben llevar sus propios alimentos o bebidas. La excursión se realiza a bordo del Catamaran Clavel I.
- Opción con comida incluida: Por 160 € por persona, la excursión incluye desayuno, almuerzo tipo paella, bebidas a bordo, equipo de snorkel y jornada completa de navegación. Esta versión se realiza en catamarán tipo Casamar 2 y permite disfrutar del archipiélago con todas las comodidades.
Charters Casamar gestiona principalmente el catamarán Casamar 2 y ofrece:
- Opción estándar: Precio aproximado de 165 € por persona, incluye desayuno, comida, bebidas, equipo de snorkel y navegación de día completo.
Ambas empresas operan salidas diarias desde el Puerto de Castellón o de Oropesa, y su temporada principal es de abril a octubre, con mayor frecuencia en verano. La reserva anticipada es recomendada, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente, especialmente para la opción con comida incluida.
¿Qué hacer?
Cuando llegas a las Islas Columbretes, tienes varias opciones para disfrutar del lugar, aunque hay que recordar que es un parque natural protegido, por lo que algunas zonas tienen restricciones.
1. Explorar la isla principal (Illa Grossa)
- Puedes recorrer rutas cortas para ver los acantilados, flora endémica y vistas panorámicas del Mediterráneo, a través de senderos autorizados. Algunas áreas están restringidas para proteger el ecosistema, así que sigue siempre los senderos señalizados.
- También te recomendamos que prestes atención a la fauna, ya que es hogar de aves marinas como cormoranes, gaviotas y halcones, así como animales marítimos y vegetación única.
2. Baño y snorkel en las islas
- En las bahías y calas con aguas cristalinas permiten nadar y hacer snorkel.
- Puedes observar peces mediterráneos, estrellas de mar y posidonia. Te recomendamos llevar tu propio equipo si no está incluido en la excursión para poder disfrutar de esta maravillosa biodiversidad marina.
3. Relax y disfrute del entorno
- Simplemente disfrutar del paisaje, del mar y de la tranquilidad, ya que las Columbretes son bastante aisladas y no hay servicios de restauración en la isla.
- Si no está incluido en el servicio que has contratado, lleva agua, algo de comida y protección solar.
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