La Diputación de Castellón refuerza MicroMónUJI para despertar el talento científico joven

La Diputación Provincial de Castellón destaca el impacto de MicroMónUJI para fomentar vocaciones científicas e impulsar el talento científico joven.

El diputado de Sector Primario, Sergio Fornas, ha participado en la clausura de MicroMónUJI 2026 y ha reconocido el trabajo de toda la comunidad educativa y profesorado que ha formado parte de este proyecto de ciencia ciudadana, basado en la metodología de aprendizaje-servicio, orientado a la conciencia sobre el problema de las bacterias patógenas multirresistentes a los antibióticos y la investigación de nuevos microorganismos productores de antibióticos.

En esta edición han participado 115 estudiantes de centros como el IES Vicent Castell i Domènech de Castelló, el IES Politècnic de Castelló, el IES Serra Espadà de Onda y el IES Borriol. Y, junto a ello, más de 60 estudiantes de Medicina y Bioquímica y Biología Molecular.

“Una cifra que demuestra el compromiso de una comunidad educativa trabajando unida por algo importante”, ha señalado Sergio Fornas, quien ha destacado la implicación de los estudiantes, asegurando que “detrás de este proyecto hay un esfuerzo real, compromiso y dedicación”.

Talento juvenil

“En la Diputación de Castellón creemos en el talento de nuestros jóvenes. Y por eso apoyamos iniciativas como esta, porque conectan educación, ciencia y compromiso social de una forma que de verdad transforma”, ha resaltado el diputado provincial.

Durante su intervención, Sergio Fornas ha puesto en valor el papel de la ciencia y la educación como herramientas “clave” para afrontar los retos actuales, señalando que “los momentos de incertidumbre también son una oportunidad para generar nuevas respuestas y para descubrir caminos distintos”.

Centro del cambio

En este sentido, ha subrayado que proyectos como MicroMónUJI “sitúan a los jóvenes en el centro del cambio”, del mismo modo que ha incidido en que el trabajo de investigación realizado por los estudiantes “no es solo aprendizaje, sino una respuesta real a un problema global como es la resistencia a los antibióticos”.

A través de este proyecto, los estudiantes han aprendido a aislar bacterias directamente del suelo de sus propios entornos. Al respecto, Fornas ha destacado el impacto de MicroMónUJI en la formación de una juventud crítica y comprometida. El diputado de Sector Primario ha reafirmado el compromiso del gobierno provincial con este tipo de iniciativas y ha asegurado que “invertir en educación científica es apostar por el futuro de Castellón, por nuestros jóvenes y por todo el potencial que tiene esta tierra”.