La Diputación distinguirá a Melchor Zapata con el Mérito de las Artes por representar la identidad de Castellón con sus obras

La Diputación distinguirá a Melchor Zapata con el Mérito de las Artes del Día de la Provincia del 2026 por representar la identidad de Castellón a través de sus obras.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, se ha reunido este viernes con el escultor y pintor para anunciarle el reconocimiento con el que “desde la Diputación de Castellón queremos poner en valor una trayectoria artística única que ha sabido trasladar, a través de sus obras, la cultura e identidad de la provincia”, ha señalado la dirigente provincial.

Sevillano de nacimiento, Melchor Zapata inició su trayectoria a los 15 años en Lleida, donde compaginó su trabajo en el taller imaginero de Gabriel Casanovas con sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, en la que obtuvo la medalla de honor en dibujo y pintura. A los 21 años se afincó en Benicàssim, municipio en el que lleva más de cinco décadas desarrollando su carrera artística. Desde entonces, ha realizado más de 250 exposiciones individuales en galerías de todo el mundo, destacando Tokio, Nueva York, París y Oporto.

"Traducir nuestra cultura en arte"

“Melchor Zapata es un artista único que ha sido capaz de traducir nuestra cultura en arte y de dejar su sello inconfundible en una provincia que lo ha visto crecer profesionalmente y que lo considera un benicense más”, ha añadido Barrachina.

Como escultor ha realizado retratos de bronce y monumentos en hierro, entre los que sobresale su obra más emblemática y representativa, Tombatossals. Esta figura, moldeada con motivo del 750 aniversario de la fundación de Castellón, representa el máximo símbolo de la identidad y la mitología de la capital y, con sus 20 toneladas de peso y los 20 metros de altura, es considerada la escultura de hierro más alta de Europa.

Además, es el autor de otras esculturas como Arrancapins, BufanúvolsMaternidad o la escultura del Monasterio Carmelitano, así como obras más pequeñas distribuidas por los municipios de la provincia. De su faceta de pintor destacan sus cuadros llenos de color, donde predomina el rojo intenso, las capas con relieve y las figuras abstractas.

"Estilo auténtico y fácilmente reconocible"

“Este gran artista destaca por un estilo personal, auténtico y fácilmente reconocible en cada una de sus piezas. Y justo esa personalidad es lo que lo convierte en un referente difícil de versionar y de gran autenticidad”, ha resaltado la presidenta.

Destaca que en 2012, coincidiendo con el 40º aniversario de su primera exposición, el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón publicó el libro Melchor Zapata. La mirada encendida, en el que su autor, Antonio Gascó, repasaba la trayectoria del artista. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Benicàssim inauguró, como muestra de reconocimiento, el Centro Cultural Melchor Zapata, un espacio ubicado en la céntrica calle Santo Tomás y que acoge exposiciones durante todo el año.

“En esta Diputación estamos muy comprometidos con el patrimonio cultural de nuestra provincia, por eso vamos a seguir trabajando para que el arte, el talento y la cultura castellonense sigan creciendo tanto dentro como fuera de nuestro territorio”, ha remarcado Barrachina.

De esta forma, Melchor Zapata se une a los galardonados en el Día de la Provincia 2026 ya anunciados por la institución provincial y que son Juan García Ripollés con la Alta Distinción, Teléfono de la Esperanza con el Mérito Solidario y Arkadia Space con el Mérito a la Innovación.