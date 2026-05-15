La energía pasa de ser un suministro a convertirse en una infraestructura crítica

Las conclusiones del Consejo La nueva energía para la industria que promueve el Periódico Mediterráneo, al abrigo de una nueva edición del Foro Social y Económico del Mediterráneo de Prensa Ibérica, muestran un cambio profundo en la forma de entender la transición energética. La energía ya no se percibe únicamente como una cuestión ambiental o climática, sino como un factor central de competitividad industrial, estabilidad económica y seguridad estratégica.

El debate ha cambiado. Durante años, el objetivo principal fue instalar más capacidad renovable. Sin embargo, los distintos actores industriales y energéticos coinciden ahora en que el verdadero desafío ya no es generar electricidad renovable, sino integrar de forma eficiente, estable y económicamente viable todo el sistema energético.

Esto implica, a todas luces, un cambio de paradigma muy importante. La energía, por sí misma, deja de ser un simple coste operativo y pasa a convertirse en una variable estratégica para las empresas. La idea compartida por los miembros del Consejo que promueve Mediterráneo es clara: quien controle mejor su energía tendrá mayor capacidad para controlar sus costes, reducir vulnerabilidades y ganar competitividad.

Por eso se observa el crecimiento simultáneo del autoconsumo, los contratos PPA (o dicho de otro modo, la compraventa de energía a largo plazo entre un generador renovable y un consumidor final o comercializadora). También se observa crecimiento en la electrificación industrial, el almacenamiento y las plataformas digitales de gestión energética. Las empresas ya no solo consumen energía; empiezan a gestionar activamente generación, demanda, eficiencia y datos energéticos.

Cuellos de botella en el camino

En este contexto aparece uno de los consensos más relevantes del informe del Consejo: el principal cuello de botella ya no está en la generación renovable, sino en la capacidad del sistema para absorberla y gestionarla. Los problemas señalados son muy claros: redes insuficientes, falta de flexibilidad y lentitud regulatoria.

Esto significa que España entra en una segunda fase de la transición energética. La primera fase consistía en desplegar renovables. La segunda consiste en hacer funcionar el sistema de manera estable. Y eso desplaza el centro estratégico hacia nuevas infraestructuras que tienen que ver con el almacenamiento, las redes inteligentes, la digitalización, la gestión de demanda y la estabilidad eléctrica.

Otro de los grandes ejes del debate es la electrificación. Existe un consenso amplio en torno a la necesidad de electrificar movilidad, climatización y buena parte de los procesos industriales, porque la electricidad permite realizar las mismas funciones con menor consumo energético total y menor dependencia fósil.

Sin embargo, el informe también introduce una tensión importante entre los diferentes actores que componen el Consejo: la electrificación no resolverá todos los procesos industriales. Algunos sectores seguirán necesitando gases renovables, biometano o combustibles de respaldo. Por tanto, la transición probablemente no será completamente eléctrica, sino híbrida.

Inversión en nuevas tecnologías

Y aquí aparece una cuestión decisiva: la disputa ya no es solo tecnológica, sino política y regulatoria. La cuestión es qué tecnologías recibirán prioridad inversora, apoyo institucional y acceso a infraestructuras.

Además, todos las aportaciones de los expertos coinciden en otro aspecto menos visible pero fundamental: sin digitalización no puede existir una transición energética eficiente. La energía pasa a convertirse en un sistema basado en datos. Gestionar la demanda, automatizar redes, integrar renovables variables o anticipar incidencias requiere software, sensores, inteligencia artificial y plataformas capaces de coordinar el sistema en tiempo real. Por tanto, parte del valor estratégico deja de estar únicamente en producir energía y pasa a concentrarse en la capacidad de gestionar información energética.

El informe final también introduce una advertencia importante respecto a las pequeñas y medianas empresas. El principal problema de muchas pymes ya no es tecnológico, porque las soluciones existen, sino financiero y organizativo. Muchas empresas pequeñas no tienen capacidad para asumir inversiones iniciales, complejidad regulatoria o costes de adaptación.

Esto genera el riesgo de una transición energética desigual, donde las grandes corporaciones puedan adaptarse rápidamente mientras parte del tejido pyme pierde competitividad o quede desplazado en el nuevo mapa de la energía y la industria.

Finalmente, el documento refleja otro cambio muy significativo: el discurso energético se está vinculando cada vez más a conceptos como autonomía estratégica, resiliencia y seguridad de suministro. La transición energética ya no se justifica solo por razones climáticas, sino también por razones geopolíticas e industriales. Y precisamente por eso las redes, el almacenamiento, las interconexiones y la capacidad industrial adquieren hoy una importancia central.

Como conclusión, el informe con las conclusiones del Consejo describe una transición energética mucho más compleja de lo que suele aparecer en el debate público. El reto ya no consiste únicamente en producir energía renovable, sino en construir un sistema energético flexible, estable, digitalizado, industrialmente viable y económicamente sostenible.

La gran cuestión de fondo será si Europa y España consiguen acelerar la descarbonización sin provocar al mismo tiempo pérdida de competitividad industrial y fragmentación empresarial.

Resumen de las propuestas del Consejo

Competitividad La transición energética debe interpretarse como una nueva reindustrialización de la economía, donde las empresas dejan de limitarse a consumir energía a pasar a gestionar la generación, el almacenamiento, los contratos y la eficiencia.

Renovables El problema no es la falta de capacidad renovable, sino incapacidad del sistema para absorberla, transportarla y estabilizarla. Durante años, el reto era instalar este tipo de energía, ahora el objetivo es hacer funcionar el sistema.

Electrificación La electricidad permite hacer lo mismo consumiendo menos energía. Pero no todo es electrificar. La transición energética en el Mediterráneo no será monolítica, sino híbrida, atendiendo a los sectores intensivos en calor.

Digitalización Sin digitalización no es posible la transición energética eficiente. Ya no se plantea como mejora operativa secundaria, sino como condición estructural. El discurso evoluciona hacia una energía basada en datos.

Pymes Las tecnologías existen, pero muchas Pymes no tienen capacidad financiera, técnica ni administrativa para desplegarlas. De ahí que haya un riesgo real de una transición energética «desigual» en la industria.

Soberanía La transición energética se está «securitizando», a raíz del uso de un lenguaje geopolítico. La energía empieza a tratarse como un asunto de seguridad económica, soberanía industrial y estabilidad nacional.

Burocracia Existe un consenso total sobre que el principal riesgo para la transformación energética podría no ser tecnológico, sino institucional. La velocidad en este cambio depende cada día más de las normas regulatorias, la planificación y las redes.

Transición sí, pero que sea viable para la industria termointensiva

En el caso de la industria termointensiva que agrupa a sectores como el cerámico -que se concentra casi en su totalidad en el litoral mediterráneo- el diagnóstico del Consejo La nueva energía para la industria apunta a que este sector sigue atrapado entre una alta dependencia del gas natural y una transición energética todavía inmadura desde el punto de vista tecnológico, económico y regulatorio.

Esta industria, puntera en el mercado internacional, ha mejorado su capacidad de adaptación tras las crisis energéticas recientes, pero la volatilidad sostenida ya no se percibe como un episodio excepcional, sino como un factor permanente que erosiona márgenes, dificulta la planificación industrial y frena inversiones estratégicas.

El riesgo más crítico a corto plazo continúa siendo el precio del gas, porque afecta directamente al núcleo térmico del proceso productivo. A esto se añade la presión regulatoria vinculada al CO2₂ y una competencia internacional que opera con costes energéticos más bajos y, en algunos casos, con menores exigencias ambientales. El problema de fondo es que la transición energética avanza más rápido en las obligaciones regulatorias que en la disponibilidad real de alternativas viables para industrias intensivas en calor, como así pone de manifiesto el Consejo.

Por unas tecnologías maduras

El sector, a través de su representante en el Consejo considera imprescindible avanzar hacia la descarbonización, pero reclama hacerlo con tecnologías maduras, infraestructuras adecuadas y un marco regulatorio estable que no comprometa la competitividad industrial.

Las principales líneas de actuación pasan por mejorar la eficiencia energética mediante optimización de hornos, recuperación de calor y digitalización de procesos, así como diversificar fuentes energéticas con autoconsumo, electrificación parcial, gases renovables e hidrógeno verde.

Sin embargo, persisten barreras económicas, tecnológicas y administrativas que ralentizan la transición. Por ello, el Consejo demanda una mayor implicación de la Administración para agilizar permisos, apoyar inversiones y desarrollar infraestructuras energéticas adaptadas, además de reforzar la colaboración entre industria, tecnología y energía para garantizar una transición sostenible y competitiva.

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La conclusión de fondo es que la industria cerámica en este caso no pide frenar la transición energética, sino acompasarla con realismo industrial. El debate ya no es «descarbonizar o no», sino cómo hacerlo sin destruir capacidad productiva antes de que existan condiciones técnicas y económicas viables.